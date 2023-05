Mattia Ruta, self made man 2.0

Dubai, 31 Maggio 2023. Lavorare con poco sforzo e diventare ricchi; questa è la falsa immagine di molti giovani esperti di e commerce e digital marketing; sì, perché il successo è il frutto di preparazione, formazione e grande strategia.

Mattia Ruta ha iniziato a 17 anni perchè sentiva veramente il bisogno di non pesare proprio più sui suoi genitori. E questa è la sua storia.

“Vedevo che spesso erano in difficoltà quando gli chiedevo di togliermi quello sfizio in più, di comprarmi quella felpa che andava di moda o di iscrivermi a quello sport”-dice Mattia Ruta-“finchè ero ragazzino non mi ero mai accorto di ciò, ma da quando ho compiuto 16 anni ho iniziato a notare quanto alcune spese potessero effettivamente pesare sua una normale famiglia.

Così ho iniziato a cercare su internet qualche metodo per guadagnare. Mi serviva un business che non mi impegnasse troppo tempo, perchè andavo ancora a scuola, e che soprattutto mi facesse guadagnare velocemente. Ma purtroppo di guadagni facili e veloci c’erano solo cose estremamente illegali e borderline.

Un giorno però mi sono imbattuto nel profilo di un ragazzo americano, ho iniziato a seguirlo e ho visto come realmente poteva guadagnare ciò che voleva, come voleva e quando voleva con questo business chiamato “ecommerce”.

Sono molto lungimirante e sapevo fin da subito che quel metodo sarebbe stato veramente efficace per me, e così è stato. Dal secondo mese ho iniziato a guadagnare cifre che per un ragazzo di 17 anni sono impensabili, e da lì a 6 mesi guadagnavo letteralmente più dei miei genitori.

Quali sono le difficoltà di questo lavoro?

“Ci tengo a dire che da fuori sembra tutto molto bello e molto facile, e spesso è così. Ma una cosa che spesso si tralascia è il fatto che in questo business fai tutto da solo. Devi risolvere ogni problema da solo, come ogni difficoltà e ad ogni inconveniente devi trovare soluzione da solo. Questo è molto importante perchè ci sono periodi in cui le cose non vanno bene, magari sei un po’ in perdita con gli investimenti, e non puoi fare quasi nulla se non lavorare ancora di più. Nel business online è tutto spaventosamente veloce, così il successo, come il fallimento. Quando sei in perdita non perdi 10 euro, ma decine di migliaia di euro al giorno, e questo per un ragazzo di 19 anni potrebbe spaventare a volte”.

Come sei arrivato al “modello Ruta”?

“Da quando ho iniziato ad avere i primi risultati da solo, pensavo già a quanto sarebbe stato bello poterlo insegnare ad altre persone e poter condividere questa mia passione. Esattamente da questo è nata la formazione.

Sentivo realmente il bisogno di condividere le informazioni che sapevo sicuramente di essere l’unico ad avere, e così facendo sono riuscito creare una vera e propria accademia di Ecommerce.

Ora siamo quasi 60 persone e curiamo ogni minimo particolare del “Progetto Ecom”

Ormai tantissimi fanno questo lavoro e si affidano ai guadagni online

Come può, una persona inesperta che inizia da zero, capire a chi affidarsi?

“Ci si affida a chi ha una struttura, molti casi di successo e a chi ha con te un percorso di affiancamento nel pratico. E tengo a precisare che per capire a chi affidarsi nel miglior modo possibile nessuno di questi 3 fattori può mancare. Questo perchè ci sono molti guru che hanno solo due di questi punti, e non fanno un cattivo lavoro, ma non possono realmente garantirti l’indipendenza. Ad esempio chi possiede una struttura e molti casi di successo spesso non dà la possibilità di essere seguiti passo dopo passo nella pratica, e questo è un enorme problema perchè chi inizia da zero ha un bisogno smisurato di qualcuno che lo segua e lo accompagni nel percorso.

Il fatto che ci siano moltissime persone che ora insegnano come fare business online è bello perchè significa che la società si sta evolvendo e ci sono sempre più ragazzi imprenditori e intraprendenti. D’altra parte è un po’ penalizzante perchè si può rischiare di cadere nelle mani sbagliate, e purtroppo questo succede spesso, anche da quello che sento da alcuni studenti che si rivolgono a me dopo una delusione”.

Ti hanno definito un self made man 2.0; ti riconosci in questa definizione?

“Questa definizione descrive molto il mio percorso. Mi fa sorridere il 2.0, ma mi fa anche riflettere molto. E bisognerebbe che ci riflettessimo tutti perchè fa comprendere molto in quale direzione sta andando il mondo. Se dieci anni fa vi avessero raccontato che un ragazzo di 19 anni ha guadagnato il suo primo milione di euro grazie ad alcuni negozi online, ormai delegati e ha aiutato molte persone a fare lo stesso, ci avreste creduto? Sarebbe sembrato assurdo.

Ma oggi invece ci fa capire come si stanno evolvendo le cose, e soprattutto quante opportunità ci sono per i giovani.

Personalmente io ho avuto la forza e la testardaggine di costruirmi tutto da solo, di espormi molto senza farmi troppi problemi e soprattutto di superare tutte le difficoltà, ma non per tutti potrebbe essere così. Ipotizziamo ci siano molte altre persone sveglie e intraprendenti come me, anzi più di me, che però non hanno il coraggio di fare quel salto in più… sarebbe veramente un peccato. Ed è proprio per questo che ci ho sempre tenuto tanto ad avviare il mio percorso di formazione, aiutando e seguendo anche personalmente molti ragazzi a cui magari serviva solo un piccolo incoraggiamento”.

Come si diventa un esperto dell’ecommerce?

“Io credo che la migliore risposta sia: con l’esperienza.

Non c’è un manuale che possiamo usare per diventare “esperto”. Non c’è un'università che si possa seguire per imparare, ma solo l’esperienza.

Io credo che questo sia anche il motivo del mio successo. Le cose di cui parlo, che insegno ai ragazzi, che promuovo su Instagram sono tutte cose che ho passato per primo sulla mia pelle, un’esperienza che non abbia provato, o una tecnica di business che non abbia applicato.

In conclusione per diventare un esperto dell’ecommerce serve tanta esperienza, tanta formazione ma non sui libri, sul campo, e tanto lavoro!”

