Mattia Zaza: guardare al futuro a soli 13 anni, con G-Network Italia

Roma, 9 gennaio 2023 - Nel mondo di oggi ai progetti digitali viene attribuita un'importanza crescente, e di conseguenza stanno diventando un investimento redditizio per tutti.

Dalla pandemia in poi, sempre più professionisti si sono resi conto che investire nella digitalizzazione è fondamentale e soprattutto è alla portata di chiunque.

Le opportunità di crescita nel web sono innumerevoli, e gli strumenti offerti sono molto efficienti.

Negli ultimi anni, complice anche il ricorso forzato allo smart working, abbiamo assistito a un boom dei servizi online, con un'accelerazione eccezionale verso il mondo digitale, che ha permesso ad aziende e professionisti di trovare nuove opportunità di guadagno, raggiungendo al contempo una maggiore quantità di clienti.

Un progetto digitale ben studiato e realizzato, rappresenta l'occasione perfetta per incrementare il proprio business, e questo vale sia per gli imprenditori già esperti, che magari vogliono espandere la loro attività, sia per i giovani alla ricerca di una professione nel web.

Di solito si tende a pensare che un investimento sia qualcosa di potenzialmente rischioso, che richiede ingenti quantità di capitale, e può succedere che, nel mondo degli investimenti finanziari classici, sia così.

Tuttavia, quando si parla di investimenti digitali, la questione è completamente diversa. Investire in progetti digitali significa, se il progetto si sviluppa come stimato, avere un ritorno economico consistente nel medio/lungo termine e fare affidamento sulla creatività e il talento dell'ideatore, anziché sugli alti e bassi del mercato.

Investimenti digitali: rischi e difficoltà

I progetti digitali naturalmente non sono esenti da rischi e difficoltà. Impostare da zero un progetto digitale, che sia un e-commerce, una piattaforma online, una app o un insieme di servizi digitali, non è semplice, soprattutto se non si è degli esperti nel campo o se non sia hanno al proprio fianco consulenti esperti e ben preparati.

Uno dei principali problemi a cui si può andare incontro è il fallimento per mancanza di una strategia generale. I progetti digitali dovrebbero essere concepiti attraverso una visione d'insieme che sappia unire gli obiettivi principali dell'azienda all'utilizzo efficiente delle risorse. Un piano ben strutturato permette anche di riuscire a formare personale competente, che non rimanga sopraffatto dai cambiamenti in atto nel mercato di riferimento.

Il problema principale resta comunque che i progetti digitali spesso sono difficili da attuare, senza consulenze ed aiuti esterni. É raro che un'azienda abbia al suo interno le risorse umane e tecniche necessarie per gestire tutte le implementazioni necessarie, e questo comporta inevitabilmente l'impossibilità di mettere in pratica le idee, anche quando sono state preparate e studiate a lungo a livello teorico.

In altri casi, l'azienda ha delle aspettative irrealistiche su tempi e fasi di realizzazione del progetto digitale, che si scontrano con la realtà dei fatti. In altri casi ancora sono invece giovani menti brillanti ad avere le idee giuste ma a non avere invece un partner esperto e competente che possa affiancarli in ogni step della realizzazione del progetto digitale. E’ dunque proprio per tutti questi fattori appena descritti che un partner competente e altamente preparato in ambito digitale può drasticamente risolvere tutte le problematiche appena elencate, valutando in primis attentamente se un progetto è attuabile con una ragionevole percentuale di successo o meno.

Secondo recenti dati infatti, circa il 70% dei progetti digitali va incontro ad un fallimento, e questo avviene soprattutto per l'incapacità di mantenere il vantaggio acquisito dopo l'avvio delle implementazioni. Per questo motivo, quando si parla di investimento nel digitale, è indispensabile disporre di una visione lungimirante che tenga conto dei costanti aggiornamenti necessari per farlo funzionare e mantenere sempre alta la qualità dei servizi o prodotti offerti. In poche parole, serve un team altamente qualificato, sia nell'esecuzione iniziale del progetto, sia nel mantenimento dello stesso, e questa alta specializzazione nel supporto a qualsiasi progetto digitale si può sicuramente ottenere ad esempio attraverso consulenze ad hoc.

La soluzione di G- Network Italia

G-Network Italia è una società informatica ad alta specializzazione ed è la soluzione per tutti i professionisti e le aziende che puntano alla digitalizzazione.

Il giovanissimo imprenditore Gianluca Poggi, ha ideato, a soli 24 anni, una società che punta alla creazione di piattaforme e app innovative, servizi di web hosting e soluzioni di ogni tipo per qualsiasi progetto digitale.

Non è raro che un professionista abbia delle idee brillanti per digitalizzare la sua attività, che potrebbero rendere più semplici e fruibili i servizi o prodotti che offre, ma non abbia poi le competenze per metterle in pratica.

G- Network Italia si occupa precisamente di questo aspetto, contribuendo enormemente alla crescita delle aziende e delle attività, in un'ottica volta all'innovazione e al progresso.

Grazie ad un team di esperti, verrà valutata la potenzialità dell'idea proposta. Se il team ritiene che l'intuizione possa avere la capacità di soddisfare le esigenze del mercato attuale, verrà pianificato lo sviluppo del progetto digitale e il relativo lancio sul mercato.

Ma G- Network Italia non si ferma qui, perché oltre a realizzare idee digitali di successo attraverso lo sviluppo di App (App iOs, Android e ibride), e lo sviluppo di Software (gestionali e sviluppati su misura), si occupa anche della digitalizzazione ed automatizzazione dei processi aziendali. Permette quindi di snellire tutte quelle procedure ripetitive, che, all'interno dell'azienda, rappresentano uno spreco di tempo (per via dell'inserimento manuale di dati) e di spazio (per via della documentazione cartacea da archiviare).

Naturalmente, non possono mancare servizi che permettono di sviluppare il proprio blog, sito aziendale o e-commerce, oppure specificatamente dedicati al web design (sviluppo layout HTML/css, sviluppo psd, sviluppo temi wordpress).

G- Network, in sostanza, si prende cura di ogni aspetto legato alla digitalizzazione dell'attività, dalla concretizzazione di idee fino alla semplificazione del lavoro mediante applicazioni digitali.

É in quest'ottica che si spiega la scelta del giovanissimo testimonial di G-Network Italia, Mattia Zaza, un ragazzo di soli 13 anni. Mattia è l'ideatore di alcuni progetti in fase di sviluppo grazie a G-Network Italia, che vedranno la luce entro la fine del 2023, ed è per questo che rappresenta perfettamente lo spirito giovane della società, che propone i suoi servizi con uno sguardo rivolto ai giovanissimi, ai giovani ed al futuro.

G- Network Italia è la società che sviluppa software e progetti digitali che un domani avranno successo, e lo fa in modo semplice ed efficace. Per questo motivo i suoi servizi sono particolarmente indicati per i giovani, che desiderano fare del digitale la propria ambizione.

Gianluca Poggi desidera favorire il futuro dei giovani nel digitale, diventando un punto di riferimento per tutti coloro che desiderano guadagnare con internet. La sua sensibilità è rivolta in particolare ai talenti e al mondo delle giovani menti informatiche ed imprenditoriali, che vogliono fare del digitale la propria ambizione investendo oggi in un progetto digitale (software, web, e qualsiasi progetto online in generale). I progetti digitali ben organizzati e pianificati, un domani potranno avere un valore cospicuo, che grazie l'incremento della tecnologia negli anni, costituirà una vera e propria fonte di reddito costante.

Sono molti gli imprenditori che si sono arricchiti sviluppando app, siti web e piattaforme digitali, e moltissimi fra loro sono molto giovani, come ad esempio Brian Chesky, il fondatore di Air B&B, oppure Nick d'Alosio, il 17enne ideatore della app Summly, ma ve ne sono molti altri.

Il testimonial di G-Network Italia, Mattia Zaza, pur avendo soltanto 13 anni, condivide con gli altri giovani menzionati la forte indipendenza, e pur essendo originario di Montalto di Castro, vive e studia a Roma. Dei suoi progetti, come già accennato, non è ancora possibile rilasciare un'anteprima, ma è comunque la dimostrazione di come già a 13 anni si possa e si debba pensare al proprio futuro. Non sono pochi i ragazzi che cercano lavoro senza trovarlo, oppure trovano soltanto occupazioni non consone alle loro competenze ed a breve termine. Il mondo del digitale è l'ideale per pianificare al meglio il proprio futuro. Un'idea brillante, da applicare nel contesto virtuale, permette di proporre il proprio servizio al mondo intero senza dover necessariamente uscire dal proprio ufficio, favorisce il lavoro giovanile nel digitale e consente di realizzare le più disparate attività con la possibilità di gestirle da remoto. Tutto questo comporta un notevole aumento della qualità della vita.

Un giovane come Mattia, nato nell'era digitale, può e deve trarre il meglio dal periodo storico in cui è nato, facendo del digitale non soltanto il proprio presente di "giovane ragazzo", ma anche il proprio futuro di "imprenditore".

Come funziona il sito di G- Network Italia

Il sito di G- Network Italia è molto semplice, intuitivo e facile da usare.

Chiunque abbia in mente di investire in un progetto digitale, può accedervi e richiedere una consulenza, oppure contattare l'assistenza, anche tramite telefono.

Inoltre si possono visionare nel dettaglio i progetti già fatti, per farsi velocemente un'idea di come funzioni la società, di cosa si occupa, e quali sono le idee vincenti che ha concretizzato fino ad ora.

G- Network Italia costituisce un punto di riferimento per aziende e professionisti. Fornendo un supporto a 360 gradi per gli investimenti nel digitale, sviluppando progetti ben strutturati è in grado far crescere in modo esponenziale il profitto.

Un applicazione ben pensata o un software strutturato in modo ottimale, possono rappresentare un vero e proprio punto di svolta per le aziende, rivoluzionando la gestione del lavoro e l'organizzazione delle risorse.

Le idee brillanti, col sostegno dei mezzi tecnologici e le competenze di G-Network Italia, aumentano le performance dei professionisti e delle aziende, rendendoli estremamente competitivi sul mercato.

Le nuove tecnologie aprono percorsi e scenari innovativi, e permettono di raggiungere traguardi in passato inimmaginabili. Il supporto ai progetti digitali innovativi offerto da Gianluca Poggi si rivolge a qualsiasi tipo di cliente o azienda che desideri accrescere la propria visibilità ed avere una presenza forte e solida nel web, duratura nel tempo.

Investire nel digitale porta vantaggi durevoli rispetto ad altri tipi di investimenti, non solo in termini economici, ma anche a livello di qualità del brand che viene sviluppato, di processi di gestione del lavoro che vengono implementati, di strategie di marketing innovative che vengono sviluppate a supporto del brand, e di ottimizzazione a 360° delle risorse disponibili. Si crea un valore crescente nel tempo, con una spesa iniziale commisurata alla vastità del progetto, ma essendo in ogni caso sempre possibile proporzionare la spesa alle risorse che si hanno disponibili per partire con un progetto iniziale. Per cominciare basta soltanto fare un primo passo, avere fiducia nelle proprie idee e nella possibilità di renderle realtà. A quel punto G- Network Italia può diventare il partner ideale, altamente qualificato e capace di guidare chiunque nel giusto investimento digitale. Un partner esperto nell'intercettare i bisogni dei professionisti e delle imprese, e affiancarli per l'attuazione di strategie digitali vincenti.

https://gnetwork.it/

Via dei Gracchi No. 169, Roma

assistenza@gnetwork.it

800 911 697