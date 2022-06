Maturità 2022, quanto conta il diploma per trovare lavoro?

Diploma e lavoro: il rapporto

Quanto conta il diploma per trovare lavoro? Che tipo di lavoro trovano i diplomati? Con quale retribuzione e con quale soddisfazione? Sono le domande che accompagnano l'esame di maturità e che possono trovare risposta solo in un'analisi accurata dei dati. Il rapporto 2022 di AlmaDiploma, in collaborazione con AlmaLaura e con il patrocinio del Ministero dell'Istruzione, aiuta a delineare cosa succede, in termini di vita lavorativa, a distanza di un anno e di tre anni dal diploma.