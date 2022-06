Maturità 2022, Segre: "Oggi ho pensato al mio esame"

"Mio nipote ha fatto tema musica, mi ha detto che non potevo farlo su di me"

"Appena ho saputo del tema cosa ho provato? Ho pensato a me, al mio di esame di maturità, ero una ragazza molto strana, molto diversa dalle sue compagne di scuola, non sapevo ancora che la mia storia avrebbe avuto un lieto fine, che è stato l'amore". Liliana Segre, senatrice a vita e presidente della Commissione parlamentare sui reati d'odio, commenta con l'AdnKronos la traccia del tema argomentativo sul razzismo che oggi i maturandi italiani hanno affrontato. Tema che prende spunto dalle parole della stessa Segre, giovane studentessa a cui furono chiuse le porte delle scuole italiane per le leggi razziali del '38.

"Quel giorno, quando feci io maturità - ricorda - quando sono uscita dalla prova di italiano, in realtà, non sapevo a chi dirlo, oggi invece mio nipote Filippo ha fatto l'eame di maturità. Con la grandissima complicità e amore che c'è tra noi mi ha detto 'nonna, non potevo fare il tema su di te, ho scelto la musica'".