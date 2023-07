Maturità 2023, arriva la schwa: la "sfida" dello studente di Roma

La schwa è sbarcata alla maturità 2023. A utilizzare il simbolo grafico adottato dalla comunità non-binary, le persone che non si riconoscono né nel genere maschile né in quello femminile, Gabriele. Maturando del liceo Plinio Seniore di Roma, nella prima prova - quella di italiano - ha deciso di "dimostrare che utilizzare una forma di linguaggio che rappresenti tutti e tutte è possibile, anche durante una prova importante come l’esame di Stato" ha detto a Repubblica. Gabriele, che ha portato a casa anche un ottimo voto (17 su 20, più o meno 8) ha parlato anche di "un gesto di sfida, ma non verso la commissione, bensì verso il sistema scolastico e la società".

Il maturando ha optato per il tema di attualità, quello che partiva dalla lettera aperta del 2021 all’allora ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, attraverso la quale il mondo accademico e culturale chiedeva di reintrodurre le prove scritte alla maturità, sospese per la pandemia. Non ha scritto, quindi, di inclusione in senso stretto, ma ha analizzato la storia dell’esame di Stato, poi è passato ad alcune riflessioni sui suoi cambiamenti nel tempo, ha infine inserito dei pareri sul sistema scolastico. Utilizzando, però, lo stesso linguaggio che "da tempo è presente nelle chat con amici e familiari" .