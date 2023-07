Salvatore Quasimodo tra le tracce della prima prova scritta alla maturità 2023. I maturandi sono invitati a sviluppare il tema legato alle riflessioni che il poeta, nei versi di Alla nuova Luna, produce sul progresso scientifico e sulla responsabilità degli scienziati in un'epoca di trasformazioni. In attesa che gli studenti consegnino i loro elaborati, si può mettere alla prova uno degli ultimi e discussi prodotti del progresso: l'intelligenza artificiale. Cosa scriverebbe ChatGpt dopo aver 'letto' una traccia sintetica, non proprio dettagliata come quella che è stata fornita ai candidati?

Ecco il risultato:

"La poesia ha sempre rappresentato un mezzo di espressione privilegiato per l'umanità, consentendo di dare voce alle emozioni, alle riflessioni e alle visioni del mondo. Nel contesto della poesia italiana del Novecento, Salvatore Quasimodo si distingue come una delle figure più significative, esplorando temi complessi e offrendo nuove prospettive sulla condizione umana. La sua opera "Alla nuova Luna" costituisce un esempio eloquente di come la poesia possa offrire un'interpretazione profonda del progresso scientifico e delle sue implicazioni", è la premessa del 'maturando' OpenAI, che procede poi allo 'sviluppo' del tema.0

"La ricerca di significato nella natura e nell'universo: Quasimodo, attraverso "Alla nuova Luna", esplora il rapporto tra l'uomo e l'universo, cercando di scoprire il significato della propria esistenza. La luna, simbolo di mistero e perfezione, diventa un veicolo poetico per riflettere sulle domande fondamentali dell'uomo riguardo al progresso scientifico. La poesia suggerisce che l'umanità, pur avvalendosi dei progressi scientifici, è ancora alla ricerca di risposte sul proprio posto nell'universo", scrive lo studente virtuale, prima di soffermarsi sul tema del "conflitto tra razionalità e intuizione". "La poesia di Quasimodo mette in evidenza il conflitto tra la razionalità scientifica e l'intuizione poetica. Il progresso scientifico, pur portando conoscenza e sviluppo, rischia di sopprimere l'aspetto umano dell'esperienza, relegando l'intuizione e l'immaginazione in secondo piano. Quasimodo invita a trovare un equilibrio tra i due approcci, sottolineando l'importanza di coltivare l'aspetto emotivo e spirituale dell'umanità". Quindi, tocca alle "implicazioni etiche del progresso scientifico". "Alla nuova Luna solleva interrogativi sulle implicazioni etiche del progresso scientifico, evidenziando le conseguenze delle scoperte scientifiche sull'ambiente e sulla società. La poesia invita a riflettere sulle responsabilità dell'uomo nei confronti del progresso scientifico e a considerare le conseguenze delle proprie azioni sul pianeta e sulle future generazioni. Quasimodo suggerisce che il progresso scientifico dovrebbe essere guidato da una coscienza etica e dalla consapevolezza dei suoi effetti a lungo termine". E quindi, in conclusione? "Alla nuova Luna di Quasimodo offre una riflessione profonda sul progresso scientifico e sulle sue implicazioni per l'umanità. Attraverso il linguaggio poetico, Quasimodo mette in luce il conflitto tra razionalità e intuizione, invitando a un equilibrio tra la conoscenza scientifica e l'aspetto emotivo e spirituale dell'essere umano. La poesia solleva anche interrogativi sulle responsabilità etiche legate al progresso scientifico, sottolineando l'importanza di considerare le conseguenze delle proprie azioni sul pianeta e sulle generazioni future. In definitiva, Quasimodo ci invita a riflettere sul progresso scientifico non solo come strumento di conoscenza, ma anche come sfida etica che richiede consapevolezza e responsabilità".