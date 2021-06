Maturità: Studenti.it, 33% studenti ha difficoltà a organizzare studio e a 42% manca interesse

Manca pochissimo all’esame di maturità 2021, il secondo in modalità covid-19 dove è prevista un’unica prova: un maxi orale di 60 minuti durante il quale i maturandi si giocheranno tutto davanti ad una commissione interna e ad un presidente di commissione esterno. Quest’anno la maturità arriva dopo un anno e mezzo di dad e con gli studenti provati dal rush finale di verifiche che hanno affrontato nelle ultime settimane. Da un'indagine condotta da Studenti.it – a cui hanno partecipato 43.000 studenti - emerge la difficoltà ad organizzare lo studio e a trovare la giusta concentrazione ma anche la demotivazione, il poco interesse per ciò che si sta studiando.

A dare supporto ai ragazzi in questa fase, evidenzia Studenti.it, c’è ancora il web: riassunti e mappe concettuali sono le risorse a cui si attinge di più. La difficoltà più grande: non riuscire ad organizzarsi. Tra le difficoltà maggiori che riscontrano i ragazzi alle prese con uno studio matto e disperato c’è la difficoltà ad organizzare lo studio: è così per il 33% degli intervistati mentre il 31% si lamenta di non ricordare nulla dopo aver passato ore sui libri. Il 20% denuncia una difficoltà di concentrazione mentre il 16% non riesce a fare una tabella di marcia.

A distrarre di più, secondo il 42% degli intervistati, è la mancanza di interesse per quello che si sta studiando. Per il 39% è invece il cellulare a distogliere l’attenzione dai libri mentre per il 19% sono rumore e confusione ad impedire la concentrazione. A supportare lo studio dei ragazzi ci sono riassunti e mappe concettuali Cosa è più di aiuto quando si studia? Il 50% non ha dubbi: i riassunti. Seguono le mappe concettuali – preferenza del 24% degli intervistati – e buoni approfondimenti (14%). Preferisce essere affiancato da un video il 9% dei maturandi mentre il 22% trova più utili i podcast.