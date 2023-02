Maurizio Costanzo, Berlusconi: "Un amico sempre vicino e leale, ci mancherà"

"Maurizio Costanzo è stato uno dei più grandi giornalisti e scrittori italiani di sempre. Non ha soltanto inventato un genere televisivo ma, grazie ad una intelligenza brillante e alla sua infinita curiosità, ha spaziato in tutte le arti - come la musica - sapendosi dimostrare un innovatore, sempre avanti". Così Silvio Berlusconi sui social postando una foto che lo ritrae sorridente con Costanzo e la scritta 'Ciao Maurizio!'.

"È stato un giornalista coraggioso - ricorda Berlusconi - al punto da mettere a rischio la sua stessa vita. Per me era un amico, sempre vicino e sempre leale. Mancherà moltissimo a tutti noi. Un abbraccio a sua moglie, Maria De Filippi, e a tutta la sua famiglia", conclude il leader di Forza Italia.