Sarri allenatore della Lazio, l'annuncio del club con sigaretta

Maurizio Sarri è ufficialmente il nuovo allenatore della Lazio. Già ieri, come anticipato dall'Adnkronos, la trattativa condotta dal club biancoceleste si era chiusa in maniera positiva e si aspettava soltanto l'annuncio ufficiale della società capitolina e di sistemare gli ultimi dettagli burocratici e contrattuali con il tecnico ex Juventus. Annuncio che è arrivato in mattinata sul profilo Twitter della Lazio con l'eloquente immagine di una sigaretta, accompagnata dalla frase 'chi ha da accendere' e un collage di foto di una tuta (indumento preferito di Sarri), una banca (Sarri è stato ex dirigente di banca) e di un'altra sigaretta accesa.