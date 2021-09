Maver lascia vertici Jaguar Land Rover Italia, Santucci nuovo a.d.

Dopo 14 anni ai vertici di Jaguar Land Rover Italia Daniele Maver, Presidente e Amministratore Delegato, lascia, chiudendo una esperienza professionale nel settore che, dopo esperienze in altre importanti realtà come Ford, Nissan, Ford Credit, lo ha visto guidare la filiale italiana dal 1° aprile 2007. Da oggi il nuovo amministratore delegato è Marco Santucci, finora Direttore Generale, mentre Maver manterrà la carica di Presidente fino al 30 novembre 2021, per seguire alcuni progetti strategici europei del gruppo.

Sono stati - si ricorda da Jaguar Land Rover Italia - 14 anni segnati da fasi aziendali assai diverse, scandite da criticità ma anche da "risultati eccezionali", grazie alla "autentica passione, coerenza e grande determinazione" che hanno portato la filiale a raggiungere "performance fra le migliori in assoluto in Europa".

Per Santucci, arrivato in Jaguar Land Rover Italia nel 2010, forte di esperienze professionali maturate in Ford Italia e Toyota Europa, si tratta di un riconoscimento importante in un percorso che fra l'altro lo ha portato nel 2016 in Cina, come membro di una ristretta task force a supporto di un mercato in difficoltà, al termine della quale ha assunto, con base a Francoforte, la carica di Managing Director European Importer Region per Jaguar Land Rover. Nel marzo 2019, Marco rientra in Jaguar Land Rover Italia a capo della nuova Direzione Generale. Oggi la nuova sfida per affrontare la trasformazione di una azienda che sa - come spiega lo stesso Santucci - "creare prodotti e servizi di elettrificazione e mobilità di alta qualità: siamo pronti a capitalizzare sul cambiamento in corso nel settore automobilistico. So che in Jaguar Land Rover Italia possiamo contare su una squadra ed una rete di professionisti eccezionali: insieme porteremo in Italia il lusso moderno”