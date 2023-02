Mazal Group cresce e ampia i suoi servizi

Il gruppo, punto di riferimento nel settore dei servizi finanziari, si prepara ad un’ulteriore crescita per il 2023

Milano, 2/02/2023 - Andrea Orsi, Federico Baratta, Massimo Giacomino e Simone Sinai sono i fondatori di Mazal Group, società specializzata nella realizzazione di operazioni di finanza straordinaria e nell’investimento diretto nel capitale di rischio. In seguito ai successi che hanno contraddistinto il gruppo a partire dalla sua fondazione, abbiamo intervistato il Partner Fondatore Andrea Orsi, per conoscere più a fondo la struttura di una realtà finanziaria giovane ma già esempio di solidità.

Partiamo dal principio: quali sono stati i primi passi del progetto Mazal?

Il gruppo Mazal nasce due anni fa sulla base dell’esperienza mia e dei miei soci, maturata in oltre quindici anni di operazioni di finanza straordinaria (acquisizioni, fusioni, cessioni, etc), ovvero operazioni societarie che implicano il riscorso a forme di apertura del capitale a terzi (ingresso di soci finanziari e/o industriali).

Avevamo un disegno ambizioso: quello di avvicinare il mondo dell’impresa, soprattutto piccola, al mondo sofisticato della finanza, offrendo la possibilità anche ad aziende piccole di cogliere alcune opportunità presenti sul mercato. In meno di due anni il gruppo è cresciuto velocemente, sino a ritagliarsi uno spazio importante nel mondo finance.

Quali sono i servizi che fornisce il gruppo Mazal?

Oggi il gruppo è composto da 3 unità: Mazal Corporate Finance, Mazal Capital e Mazal Real Estate.

Mazal Corporate Finance, attraverso l’acquisizione di incarichi di M&A (Merger and Acquisition), da parte di piccole e medie imprese, supporta l’azienda ed i soci della stessa nella ricerca di investitori finanziari e/o industriali.

Mazal Capital, invece, è la holding di investimento ed iniziativa di club deal che investe in piccole e medie imprese ad alto potenziale di sviluppo per supportarle in un processo di crescita con un orizzonte temporale di medio-lungo periodo.

Mazal Real Estate, infine, è la neonata del gruppo, con la quale abbiamo portato a termine la prima operazione immobiliare a pochi mesi dalla sua creazione.

Quali sono i vostri obiettivi a medio/lungo termine?

Il nostro obiettivo per il 2023 è di rafforzare e consolidare il nostro posizionamento nei tre ambiti di attività, così da ritagliarci un ruolo crescente nel mondo finanziario. Come Mazal Capital abbiamo portato a termine la quinta operazione a fine 2022 e siamo sicuri che il futuro abbia altre belle sfide in serbo per noi, a partire da altre operazioni di ingresso nel capitale di aziende interessanti. Insomma, siamo un gruppo di giovane costituzione ma con una lunga storia ed esperienza dei singoli soci, con idee chiare e propositi audaci, l’unico modo per avere successo in un mondo così competitivo e ambizioso come quello della finanza.

