Mazda: al Museo di Hiroshima dieci gemme nascoste

Il Museo Mazda a Hiroshima è una inesauribile fonte di tradizione.

È tra le mete preferite dai visitatori della città, il Museo Mazda a Hiroshima nato nel 1920, ben 103 anni fa, dapprima conosciuto come Toyo Kogyo, nel 1984 viene ribattezzato con il nome di Mazda.

Situato nel quartier generale di Mazda a Hiroshima, è il Museo è costituito da oltre dieci zone, tutte accessibili al pubblico, un percorso che abbraccia 100 anni di storia del Marchio, dalle tecnologie innovativa al design.

In ogni zona è possibile trovare una perfetta sintesi dello spirito Mazda, tra le auto da scoprire sicuramente c’è la Type-TCS, evoluzione della Type-DA, era realizzata con componenti prodotti esclusivamente in Giappone, fu prodotta in 1946 unità.

Mazda Cosmo Sport: l’alba del Soul Red Crystal

Veicoli storici e immediatamente riconoscibili come Mazda, dalla Cosmo Sport alla Savana fino alla Cosmo AP, quest’ultima è stata prodotta in 1.200 esemplari, oggi circa 480 unità sono ancora in circolazione.

Museo Mazda: dalla CX-5 alla Vision GranTurismo

Il SUV che ha lanciato il Kodo: Soul of Motion, una linea slanciata per una tecnologia, quella Skyactiv, che massimizza prestazioni ed efficienza, un modello dal fascino indiscutibile.

Dal passato al futuro nella Zona 10 con la Mazda Vision Coupé e RX Vision, due concept che si ispirano alla LM55 Vision Gran Turismo, modello che è presente nel videogame Gran Turismo.