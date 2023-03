Mazda2 2023: due nuove versioni per il model year 2023

Mazda2 si aggiorna proponendosi in una veste ancora più nuova e accattivante. Due gli allestimenti disponibili in occasione del lancio del model year 2023, la compatta due porte giapponese ha stile ed eleganza e si caratterizza per un frontale che può essere arricchito da una fascia centrale in tinta con la carrozzeria o da un profilo nero, nuovo è il design del paraurti, già sportivo.

Invariate rispetto al modello precedente, la gamma motorizzazioni, la nuova Mazda2 2023 è spinta da un motore quattro cilindri Skyactiv G da 1.5 litri dal rapporto di compressione pari a 15,0:1.

L’adozione dell’iniezione elettrico ottimizza la miscela aria-carburante, ne deriva un consumo inferiore di circa il 6,8% con emissioni di CO2 minori del 12% in modalità WLTC.

Due le potenze disponibili,75 e 90 CV, entrambi caratterizzati dalla tecnologia Mazda M Hybrid.

La configurazione da 75 CV è stata premiata dal GreenCap per la sua efficienza, la variante da 90 CV ha un consumo di 4,7 litri per 100 km ed emissioni di CO2 pari a 107 g/km.

Le prime consegne della nuova Mazda2 2023 sono previste a partire dal mese di maggio.

Per quanto concerne gli allestimenti, la versione d’accesso è la Centre Line, quella top di gamma è la Exclusive Line.

La Centre Line è dotata di serie del sistema d’infotainment con schermo da 8 pollici e connettività Apple CarPlay e Android Auto, rivestimenti in pelle per il volante e fari a LED, la Centre Line aggiunge anche diversi dettagli carrozzeria in tinta con la carrozzeria.

Con il Convenience Pack sono compresi i sensori parcheggio, il monitoraggio angoli ciechi e il sistema intelligente di frenata in città. .

La Exclusive Line comprende i cerchi in lega da 16 pollici, il cruise control adattivo e i fari a matrice di LED.