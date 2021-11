Mazzanti Automobili e MIEEGinsieme per sviluppare l’hypercar ad idrigeno

Mazzanti Automobili e MIEEG S.r.l. (MIcro Electric Energy Generator), hanno firmato un accordo di collaborazione per sviluppare un innovativo progetto che diventerà il nuovo gioiello della casa toscana che punta alle massime prestazioni, coniugando la pura artigianalità italiana con i massimi livelli tecnologici.

Sarà un progetto che occuperà i prossimi due anni di lavoro, dopo una prima fase di definizione dei requisiti tecnici, MIEEG svilupperà il microgeneratore elettrico mentre Mazzanti Automobili si concentrerà sulla progettazione della nuova hypercar. Nel 2023 invece si effettueranno l’integrazione e i relativi test. Questo processo porterà ad un powertrain ibrido completamente innovativo nel settore automobilistico che permetterà autonomie significative nonostante l’elevatissima potenza specifica del progetto “Evantra MMH”, con potenze superiori agli 800CV. Al termine del percorso di sviluppo, Mazzanti Automobili e MIEEG S.r.l. inizieranno una fase di negoziazione per accordi di tipo finanziario, commerciale e industriale, che potranno non limitarsi al mondo automotive.

"Sono estremamente orgoglioso dell’accordo raggiunto con Mazzanti Automobili, ha spiegato Angelo Minotti, CEO e fondatore di MIEEG, essere stati cercati da Mazzanti per lo sviluppo di una hypercar, è letteralmente un privilegio. Il concept MIEEG sfrutterà la stampa 3D per la realizzazione dei componenti e il microgeneratore, alimentata a idrogeno, sarà specificatamente progettato per questa incredibile automobile".

Anche Luca Mazzanti, Fondatore dell'omonima azienda commenta “L’accordo con MIEEG ci permetterà di esplorare nuove frontiere mai percorse prima nel settore automotive e per questo, da azienda sempre attenta all’innovazione, siamo entusiasti di iniziare questo ambizioso progetto. Lo sviluppo di questa nuova piattaforma sarà fondamentale per i futuri modelli Mazzanti che rafforzeranno l’unione tra esclusività, artigianalità e innovazione.”