Mazzarella (Bper Banca): "Innovazione collante per investire nella cultura"

“Abbiamo deciso di investire come main sponsor nel progetto TheGate2023 perché è un progetto innovativo che unisce città e persone in cui bisogna investire nella cultura. L’innovazione è un forte collante per rendere possibile l’investimento nella cultura”. Così Flavia Mazzarella, presidente di Bper Banca, a margine dell’inaugurazione di TheGate2023, l’installazione che collega in tempo reale Bergamo e Brescia, le due città Capitale Italiana della Cultura 2023. Un’installazione realizzata grazie al sostegno di Bper Banca che conferma la sua vicinanza ai territori. “Per noi i territori sono importanti investiamo molto nei territori e nelle persone. Questo progetto rappresenta tutti questi valori”, conclude Mazzarella.