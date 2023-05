Mazzeo a Bruxelles, 'la Toscana sia più presente in Europa'

"Oggi siamo qui, insieme ai presidenti delle province e al nostro Parlamento degli studenti, per lanciare un messaggio forte e chiaro: la Toscana vuole essere più presente in Europa, perché da qui passano le possibilità di crescita della nostra regione: i fondi strutturali, il Piano nazionale di ripresa e resilienza. C’è la necessità di fare progetti che non diano risposte nel breve periodo, ma che guardino al futuro". Così Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale della Toscana e membro del Comitato europeo delle Regioni, in questi giorni a Bruxelles per partecipare come delegato della Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome alla 155esima sessione plenaria del Comitato europeo delle Regioni.

Mazzeo è anche impegnato in una serie di incontri istituzionali focalizzati sui temi di salute, ambiente, cooperazione territoriale e politiche europee. "Fra le sfide che abbiamo davanti, un grande piano contro il dissesto idrogeologico, non solo italiano ma europeo", ha aggiunto Mazzeo.

In visita presso le istituzioni europee anche l'Unione delle Province della Toscana, rappresentata dai presidenti delle province di Lucca, Massa-Carrara e Pisa, e una delegazione del Parlamento degli studenti della Toscana. La presidente, Maria Vittoria D’Annunzio, ha spiegato come "lo scopo della visita sia quello di fare da ponte con le Istituzioni" in un percorso di avvicinamento dei giovani alla realtà europea.

"Il nostro Parlamento è l’istituzione che rappresenta i 160mila studenti della regione Toscana – ha aggiunto D'Annunzio –. Siamo qui per fungere da collegamento tra quelle che sono le tematiche affrontate ogni giorno, con duro lavoro, nella Comunità Europea e i giovani toscani".