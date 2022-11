Mazzetti (Meta): "Futuro web sarà tridimensionale e basato su interoperabilità"

“A livello internazionale non c’è un’idea condivisa su cosa sia il metaverso, possiamo dire che rappresenta il futuro di internet, il passo successivo nello sviluppo della connessione delle persone e la sua caratteristica principale sarà l’interoperabilità”. Così Angelo Mazzetti, Head of public policy di Meta, è intervenuto alla 10/a edizione del FestivalFuturo di Altroconsumo, che si è aperta oggi a Milano con temi come lo sviluppo del metaverso, la regolamentazione di questa nuova dimensione e i diritti dei consumatori.

“Il web è stato prima un’esperienza testuale, poi ipertestuale, oggi è soprattutto video ma il futuro sarà tridimensionale e la disintermediazione dello schermo non servirà più, la realtà aumentata permetterà di connetterci in modo più immersivo e immediato e la condivisione della spazialità sara centrale”.