Mazzoncini (A2A): “Continuiamo a investire in impianti per energie rinnovabili”

Presentata nel capoluogo lombardo la sesta edizione del Bilancio di Sostenibilità Territoriale di A2A che rendiconta le prestazioni ambientali, economiche e sociali del gruppo sul territorio milanese nel 2021 e i piani di attività per la transizione ecologica dei prossimi anni. A margine dell’evento, Renato Mazzoncini, Amministratore Delegato A2A, ha risposto così ai cronisti che hanno chiesto qual è l’impegno del Gruppo per aumentare l'autonomia energetica del nostro paese: “Stiamo continuando ad investire e realizzare nuovi impianti per le energie rinnovabili”. Mazzoncini si sofferma anche sulle azioni interne all’azienda che contribuiscono all’efficientamento energetico.