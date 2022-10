Mazzoncini (A2A): "Non siamo interessati a rilevare utility a rischio"

"Noi non siamo interessati a rilevare" le piccole utility "a rischio default" perché "se smettono di essere operative, semplicemente i loro clienti si rivolgono agli operatori presenti sul mercato". E dunque "non abbiamo nessuna ragione di rilevarle". Così l’ad di A2A Renato Mazzoncini, a margine della presentazione del sesto Bilancio di sostenibilità territoriale di Milano della multiutility, in corso a Milano.

Sul problema delle ‘margin call’, cioè le garanzie oggi necessarie per gli acquisti legati all’aumento delle quotazioni del metano, Mazzoncini chiarisce: "Le margin call sono un problema che ha tutto il settore nel momento in cui si lavora sulle piattaforme di trading, è un altro elemento che drena liquidità. Se sei un’azienda grande e strutturata come a2a sei in grado di far fronte all’incremento di capitale che viene drenato dalle piattaforme, se sei un soggetto più piccolo e fragile rischi di non andare avanti a lavorare".