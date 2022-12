Mbappé rompe il silenzio: "Noi torneremo"

"Noi torneremo", la bandiera francese e un'emoticon con due mani giunte, a metà tra le scuse e la preghiera. Così Kylian Mbappé ha rotto il silenzio sui suoi profili social dopo la sconfitta della Francia nella finale dei Mondiali di Qatar 2022 contro l'Argentina. L'attaccante del Psg, capocannoniere della competizione con otto reti, è diventato il secondo giocatore della storia a segnare una tripletta in una finale del Mondiale. Non è però bastata per il bis dopo il successo di quattro anni fa in Russia.