McDonald's, con My Selection più investimenti Dop e Igp con 240 mln, + 20% su 2020

Sono 580 le tonnellate di cibo italiano certificato acquistate da McDonald's per la quarta edizione di My selection, la linea di panini gourmet ideata in collaborazione con Joe Bastianich, chef e imprenditore della ristorazione. In particolare 111 tonnellate di Asiago Dop, 42 di Cipolla Rossa di Tropea Calabria Igp, 14 di Aceto Balsamico di Modena Igp, 400 di Montasio Dop e 14 di purea di Mele Alto Adige Igp. Una linea che conferma il connubio gusto e prodotti di eccellenza che valorizza il territorio e la filiera agroalimentare del nostro Paese, decretando un nuovo successo del colosso del food americano con 78 milioni di panini venduti dalla prima edizione, di cui 13 milioni solo nei primi quattro mesi di quest’anno. Numeri che sanciscono la volontà dell’azienda di continuare ad investire sul territorio. Ogni anno McDonald’s acquista oltre 100 mila tonnellate di prodotti provenienti dalla penisola, con un investimento diretto di quasi 240 milioni di euro; una crescita che, rispetto al 2020, si traduce in +20% di investimenti nell’agroalimentare del nostro Paese.

A presentare a Roma la novità, tutta made in Italy, è stata una tavola rotonda che ha coinvolto Dario Baroni, amministratore delegato di McDonald’s Italia, Stefano Patuanelli, ministro delle Politiche Agricole e Forestali, Mauro Rosati, direttore di Qualivita, Cesare Baldrighi, presidente di OrigIn Italia e Joe Bastianich, imprenditore e testimonial della linea My Selection.

Presenti anche i cinque Consorzi di Tutela i cui ingredienti sono protagonisti della linea di burger lanciata nel 2022, i cui rappresentanti hanno illustrato caratteristiche e qualità del proprio ingrediente insieme a Joe Bastianich e Mauro Rosato. Una preziosa occasione di confronto, di scoperta del territorio e di valorizzazione dei suoi prodotti.

"Crediamo e vogliamo che il nostro ruolo sia sempre più rilevante. Ecco perché confermiamo il nostro impegno e interesse nell’investire sull’agroalimentare Made in Italy, certi che qualità e italianità siano da un lato la chiave giusta per rispondere alle richieste dei nostri clienti, e dall’altro una via solida attraverso cui contribuire alla crescita della filiera"ha dichiarato Dario Baroni, ad di McDonald’s Italia."La valorizzazione dei prodotti Dop e Igp, la promozione delle filiere in chiave sostenibile, la necessità di far conoscere a un pubblico sempre più ampio le qualità delle eccellenze italiane è da tempo all’attenzione del Governo, che ha posto questi temi tra le proprie priorità - ha commentato Stefano Patuanelli, ministro delle Politiche Agricole. - Progetti come quello di oggi rappresentano un traino importante per sostenere il comparto alimentare, affermare il made in Italy sui mercati globali e coinvolgere i consumatori, anche i più giovani, sempre più attenti alla qualità e alla territorialità dei prodotti"."Oggi i dati di questa esperienza - ha affermato Mauro Rosati, direttore Fondazione Qualivita – sono la dimostrazione che l’idea di inserire prodotti Dop Igp nei menu McDonald’s - che 14 anni fa in molti considerarono follia - ha preso forza e nei giovani, adesso, c’è voglia di prodotti di qualità, garanzia di origine geografica e sostenibilità". "I Consorzi di tutela delle Dop Ogp italiane - ha detto Cesare Baldrighi, presidente OrigIn Italia – hanno un ruolo strategico nella formazione e operazioni come quella con McDonald’s servono ad avvicinare le persone alla conoscenza del nostro patrimonio di origine protetta che è l’espressione più autentica di un territorio".