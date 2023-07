McGregor follia, pesta la mascotte dei Miami Heat - Video

Conor McGregor stende la mascotte dei Miami Heat e la manda in ospedale. L'ex fighter dell'UFC è stato protagonista di un episodio incredibile durante gara 4 delle finali Nba, giocata venerdì a Miami e vinta dai Denver Nuggets, che conducono la serie per 3-1. In una gag con la mascotte della squadra di casa, Burnie, McGregor è andato decisamente sopra le righe: ha piazzato due pugni violentissimi stendendo l'uomo che indossa il costume. Secondo The Athletic, il malcapitato è finito all'ospedale dove ha ricevuto le cure del caso prima di essere dimesso.