McLaren 750S: impianto audio Bowers & Wilkins

McLaren 750S è una una velocissima e leggera supercar.

Un’auto sportiva in tutto, realizzata facendo uso della migliore tecnologia in circolazione, dai materiali compositi alla scelta di strumenti che ne elevano il comfort e piacere di guida, la McLaren 750S è dotata di serie, di un impianto audio firmato Bowers & Wilkins, espressamente progettato.

Una partnership tra due brand che rappresentano nei rispettivi segmenti di mercato, lo stato dell’arte, la 750S è la McLaren di serie più leggera e potente mai realizzata.

L’impianto audio surround messo a punto dalla Bowers & Wilkins si avvale di due altoparlanti midrange Continuum da 100 mm, uno per portiera e di cinque tweeter a doppia cupola in alluminio Nautilus da 25 mm alloggiati nel cruscotto, ogni tweeter per via della sua particolare conformazione, con canali a spirale che dissipano le onde sonore riflesse, contribuiscono al raggiungimento di una resa acustica senza eguali.

Altra caratteristica dell’impianto audio Bowers & Wilkins realizzato per la McLaren 750S è la presenza del Tweeter-on-Top centrale, un marchio di fabbrica dello specialista del sound premium. Immancabili dei midrange e due woofer per i bassi.

McLaren 750S con audio Bowers & Wilkins Continuum

Per garantire una potenza adeguata, con bassi intensi e alti cristallini, è presente un amplificatore da 14 canali di Classe D, da 1.400 Watt.

Andrea Bermudez, Global Marketing Director, McLaren Automotive: “La partnership di lunga data tra McLaren e Bowers & Wilkins è iniziata con una conversazione su come potevamo lavorare insieme per migliorare l'esperienza audio degli occupanti, che sappiamo essere fondamentale per il modo in cui i nostri clienti vivono una supercar McLaren.

Combinando le nostre rispettive competenze nell'ingegneria automobilistica e audio, McLaren e Bowers & Wilkins hanno creato un ambiente audio emozionante e coinvolgente.

"Grande cura del dettaglio, qualità ed esperienza sono stati dedicati alla ricerca del posizionamento e della più fine calibrazione del nuovo sistema audio Bowers & Wilkins nella 750S per garantire agli occupanti una qualità del suono senza pari, aggiungendo un ulteriore livello di piacere all'esperienza McLaren".