McLaren 750S: una nuova supercar in arrivo

McLaren 750S è la più potente e veloce supercar prodotta in serie dal brand inglese. È equipaggiata con un motore V8 ed è a trazione posteriore, la nuova 750S è disponibile sia in versione coupé che convertibile.

Rispetto alla precedente 720S risulta ancora più leggera, circa il 30% dei componenti della nuova McLaren 750S sono stati modificati o sono totalmente nuovi, per migliorare il rapporto peso/potenza.

La versione coupé ha un peso a secco di soli 1.277 kg, circa 197 kg in meno rispetto alla concorrente diretta, per un rapporto peso/potenza di 587 CV per tonnellata.

Anche per la versione Spider, la cura dimagrante è considerevole, il tetto rigido retrattile, la monoscocca in materiale composito e il sistema di protezione antiribaltamento, non hanno reso necessario alcun rinforzo aggiuntivo, il suo peso a secco risulta così di 1.326 kg per un rapporto peso/potenza di 566 CV per tonnellate.

McLaren 750S: la supercar super leggera e potente

L’utilizzo di cerchi forgiati ultraleggeri ha consentito di ottenere rispetto alla 720S un risparmio di 13,8 kg, i nuovi sedili da corsa in materiale composito offrono un risparmio di peso pari a 17,5 kg, vetro parabrezza e strumentazione del conducente sono più leggeri di oltre 3 kg.

Il motore V8 da 4 litri, sprigiona ora una potenza massima di 750 CV per una coppia di 800 Nm, nel classico 0 - 100 km/h la 750S impiega soli 2.8 secondi mentre nello 0 - 200 km/h occorrono 7.3 secondi. La supercar inglese monta sospensioni idrauliche Proactive Chassis Control che offrono una resa incredibile nella guida veloce, ma sono anche confortevoli nella guida in relax. Al fine di aumentare l’agilità la carreggiata anteriore è più larga di 6 mm, nuova anche la geometria delle sospensioni.

Velocissima e coinvolgente, l’impianto di scarico del tutto simile nel layout a quello della McLaren P1 contribuisce ad amplificare la voce del potente V8 sovralimentato.

Per chi utilizzerà la vettura anche in pista, optional l’impianto frenante con dischi in ceramica e pinze monoblocco derivate dalla Senna, con servofreno e pompa del vuoto e tecnologia di raffreddamento di chiara derivazione F1.