McLaren 765LT Spider: una versione speciale per Lando Norris

McLaren 765LT Spider è una supercar dalle prestazioni esaltanti e dal peso contenuto.

Non è un caso che la stella del team McLaren Formula 1, Lando Norris, abbia scelto come sua auto personale una 765LT Spider realizzata dalla visione MSO (McLaren Special Operations).

Il pilota 23enne ha così commissionato alla McLaren, una versione speciale, fatta su misura, immediatamente riconoscibile per via della sua carrozzeria blu lucida in fibra di carbonio a vista, con dettagli in fibra di carbonio satinata a vista a contrasto.

Una finitura esterna esclusiva che si sposa alla perfezione con i cerchi Satin Black e con la grafica a contrasto delle pinze freni Lando Yellow, quest’ultima è la stessa tonalità del numero da gara del pilota sulla monoposto, particolare che appare sopra l’orbita del faro destro e sotto l’ala posteriore attiva.

L’ala presenta anche il marchio MSO in fibra di carbonio a vista in Glass Blue Tint Visual Carbon Fibre su un inserto in fibra di carbonio satinato.

Lando Norris e la sua McLaren 765LT Spider

Altri particolari di questa splendida realizzazione risiedono nella presenza dei tre Carbon Fibre Exterior Upgrade Package che includono diversi accessori realizzati in materiale composito tra cui:

● splitter anteriore

● parafanghi anteriori

● estrattore aria inferiore posteriore

● prese d’aria

● minigonne laterali

● calotte specchi retrovisori esterni

● tetto Tonneau

● ponte Aero posteriore.

Lo Stealth Pack aggiunge lo scarico in titanio con quattro uscite separate e una finitura discreta per il meccanismo di apertura dell’ala posteriore.

McLaren 765LT Spider: motore V8 biturbo da 765 cavalli

LT è acronimo di Longtail, un nome che per la prima volta fu associato alla McLaren F1 GTR e che contraddistingue le sportive più leggere ed estreme realizzate dal celebre marchio Inglese.

A spingere la 765LT Spider ci pensa un motore V8 da 4 litri che sviluppa una potenza di 765 cavalli per una coppia massima di 800 Nm, la sportiva inglese è così in grado di raggiungere i 200 km/h con partenza da fermo in soli sette secondi.