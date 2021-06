Mech-Mind annuncia la nuova fotocamera 3D industriale Mech-Eye Pro Enhanced di nuova generazione per consentire la robotica più intelligente di Industry 4.0

Grazie all'imaging di alta qualità di un'ampia gamma di oggetti, la Mech-Eye Pro Enhanced allarga i confini delle applicazioni pick-and-place

PECHINO, 8 giugno 2021 /PRNewswire/ -- Mech-Mind Robotics ("Mech-Mind"), startup cinese in rapida crescita del settore intelligenza artificiale, ha annunciato la sua fotocamera 3D industriale di nuova generazione Mech-Eye Pro Enhanced. Dotata di una luce strutturata rapida, questa fotocamera 3D offre immagini 3D di alta qualità di una vasta gamma di oggetti, tra cui oggetti minuscoli, lucenti, riflettenti e colorati.

La fotocamera 3D industriale è diventata un partner essenziale per la robotica pick-and-place. Tuttavia, quando si tratta di oggetti compatti, posizionati in modo casuale e altamente dettagliati, la limitazione in termini di risoluzione, precisione e velocità ne riduce le prestazioni e il potenziale.

I progressi in termini di risoluzione e precisione consentono alla fotocamera industriale 3D Mech-Eye Pro Enhanced di generare una nuvola di punti completa , dettagliata e precisa con colori nativi e perfettamente allineati per un'ampia gamma di oggetti, tra cui plastica, ceramica, metallo, cartone e legno.

Inoltre, le funzioni principali di Mech-Eye Pro Enhanced includono:

Mech-Mind ha sviluppato un portafoglio completo di fotocamere 3D per l'infrastruttura e l'industria, tra cui:

Con una SDK multilingue per piattaforme, gli utenti finali possono integrare la fotocamera 3D Mech-Eye con il software di visualizzazione grafica Mech-Vision e l'ambiente di programmazione robotica intelligente Mech-Viz per sviluppare applicazioni personalizzate.

Con queste caratteristiche e potenzialità, dal 2016 le fotocamere industriali 3D Mech-Eye sono state implementate in oltre 1000 applicazioni in vari settori, tra cui manifattura, acciaio, alimentare, logistica, finanza e sanità.

"La filosofia di Mech-Mind è quella di fornire ai partner e agli integratori prodotti competitivi e servizi completi" afferma Tianlan Shao, fondatore e CEO di Mech-Mind.

"I nostri prodotti sono progettati per riformulare in modo radicale i punti critici della produzione utilizzando l'intelligenza artificiale e l'interazione uomo-robot. In futuro, ci concentreremo sullo sfruttamento della forza tecnica per superare la prossima frontiera della produzione".

Per maggiori informazioni, visitare la pagina https://en.mech-mind.net/.

Informazioni su Mech-Mind Robotics

Mech-Mind è stata fondata nel 2016 per dotare di intelligenza i robot industriali. Integrando tecnologie avanzate tra cui deep learning, 3D Vision e pianificazione dei movimenti, Mech-Mind offre soluzioni convenienti per pallettizzazione e depalletizzazione, prelievo da cestelli, smistamento degli ordini, asservimento macchine e assemblaggio/incollaggio/localizzazione in logistica e produzione.

Le soluzioni per robot industriali intelligenti di Mech-Mind sono utilizzate in impianti OEM automobilistici, impianti di elettrodomestici, stabilimenti siderurgici, impianti alimentari, magazzini logistici, banche e ospedali in Paesi come Cina, Giappone, Corea del Sud, Germania e Stati Uniti.

