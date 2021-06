Mech-Mind lancia una telecamera 3D industriale Mech-Eye Laser di nuova generazione per potenziare ulteriormente la robotica definita dall'intelligenza artificiale

La nuova telecamera 3D industriale presenta resistenza alla luce ambientale, imaging ad alta precisione e campo visivo esteso

PECHINO, 23 giugno 2021 /PRNewswire/ -- Mech-Mind Robotics ("Mech-Mind"), start-up cinese di intelligenza artificiale in rapida crescita nel campo della robotica industriale, lancia la sua telecamera 3D industriale Mech-Eye Laser di nuova generazione che supera l'interferenza della luce ambientale, ottimizzando notevolmente la capacità operativa della robotica industriale.

Le telecamere 3D industriali svolgono un ruolo essenziale nella produzione moderna. Tuttavia, quando si tratta di fabbriche e magazzini, l'interferenza della luce ambientale in ambienti complessi interferisce sempre con la loro capacità di acquisire e ricostruire l'immagine.

Dotata di luce strutturata generata dal laser rapido, Mech-Eye Laser vanta una resistenza alla luce ambientale anche in presenza di luce solare superiore a 10000 lux, riducendo in modo significativo i requisiti degli impianti di ombreggiatura. Per questo Mech-Eye Laser è particolarmente adatta per la costruzione, la logistica, la produzione di auto e di acciaio.

A dimostrazione di questa caratteristica, Mech-Mind ha testato Mech-Eye Laser e altre fotocamere 3D in condizioni di illuminazione tipiche verificandone le migliori prestazioni. Testato in condizioni di illuminazione standard in fabbrica, la nuvola di punti generata da Mech-Eye Laser era di gran lunga la più dettagliata, precisa e completa.

Inoltre, le caratteristiche principali di Mech-Eye Laser includono:

Con tali caratteristiche e potenzialità, le soluzioni Mech-Mind sono attualmente in fase di implementazione in diversi settori, tra cui quello manifatturiero, siderurgico, alimentare, logistico, finanziario e sanitario.

Mech-Mind ha sviluppato un portafoglio completo di infrastrutture e prodotti che comprende telecamere 3D, algoritmi e software di visione artificiale e ambienti di programmazione robotica intelligente.

"La filosofia di Mech-Mind è quella di fornire ai partner e agli integratori prodotti competitivi e servizi completi" afferma Tianlan Shao, fondatore e CEO di Mech-Mind.

"In futuro, Mech-Mind si concentrerà sullo sfruttamento della nostra forza tecnica per aiutare i nostri partner a superare la prossima frontiera nel settore della produzione".

Per maggiori informazioni, visitare la pagina https://en.mech-mind.net/.

Informazioni su Mech-Mind Robotics

Mech-Mind è stata fondata nel 2016 per inserire l'intelligence nei robot industriali. Attraverso tecnologie avanzate, tra cui deep learning, visione 3D e pianificazione dei movimenti, Mech-Mind offre soluzioni economicamente vantaggiose per pallettizzazione e depallettizzazione, movimentazione contenitori, smistamento degli ordini, asservimento macchine e assemblaggio/incollaggio/localizzazione in logistica e produzione.

Le soluzioni per robot industriali intelligenti di Mech-Mind sono utilizzate in impianti OEM automobilistici, impianti di elettrodomestici, stabilimenti siderurgici, impianti alimentari, magazzini logistici, banche e ospedali in Paesi come Cina, Giappone, Corea del Sud, Germania e Stati Uniti.

