Al via il podcast “Il Risveglio della Ragione”

Nasce “Il Risveglio della Ragione”, il nuovo podcast quotidiano de La Ragione, realizzato all’interno del network Vois e condotto da Fulvio Giuliani, Direttore della Ragione.

Il mercato del podcast in Italia continua a espandersi, con oltre 18 milioni di ascoltatori. Il formato daily news in particolare si conferma uno spazio importante per chi cerca informazione affidabile e approfondita nelle prime ore della giornata. In questo scenario, Il Risveglio della Ragione apre uno spazio dedicato alla riflessione, al commento e all’analisi ragionata delle notizie. Non una semplice rassegna di titoli, ma un appuntamento che mette in relazione i fatti, li contestualizza e li interpreta, offrendo una lettura chiara, indipendente e non schiacciata sulla polarizzazione del dibattito pubblico.

“Con Il Risveglio della Ragione vogliamo restituire profondità alle notizie, evitando semplificazioni e polemiche che impoveriscono la comprensione del presente”, afferma Fulvio Giuliani, Direttore de La Ragione e autore del podcast. “Questo non significa sottrarsi: non ci nasconderemo dietro il politicamente corretto. Nel nostro podcast si troveranno sempre spunti per riflettere, a volte con posizioni nette, anche controcorrente, ma sempre con rigore e responsabilità”.

Il progetto è realizzato in collaborazione con Vois, la media company che crea e distribuisce podcast audio e video originali di Responsible Entertainment, una delle principali realtà nel panorama del podcast in Italia, con oltre il 22% degli ascoltatori italiani raggiunti ogni mese. Nel 2021 ha fondato il più grande podcast network italiano, che conta ad oggi più di 120 podcast all’attivo - tutti presenti nelle top charts di Spotify, Apple o Amazon Music.

"Oggi è sempre più importante dare spazio alle notizie e concedersi il tempo giusto per analizzarle. Per questo motivo, siamo molto felici di supportare La Ragione in questo ulteriore touchpoint di comunicazione all'interno del Network Vois", ha dichiarato Francesco Tassi, CEO di Vois.

Ogni mattina alle 7:30, dal lunedì al venerdì su tutte le principali piattaforme di podcast grazie al Vois Network, la redazione seleziona e approfondisce i fatti più rilevanti delle ultime ore dalla geopolitica alla politica nazionale, dall’economia allo sport con un formato dinamico e d’impatto pensato per un pubblico che desidera capire, ragionare e formarsi opinioni autonome. Il progetto rappresenta un ulteriore passo nel percorso di innovazione digitale e cross-mediale de La Ragione, già attiva con prodotti audio originali di successo.