ASKtoAI: L'innovativa suite che tutti i marketer dovrebbero utilizzare

Negli ultimi anni la tecnologia ha fatto dei veri e propri passi da gigante che hanno portato alla digitalizzazione di molte realtà. Adesso le aziende stanno approfondendo le loro conoscenze sull'intelligenza artificiale generativa: si tratta di una tipologia di AI capace di generare nuovi contenuti di qualità, da quelli testuali a quelli musicali, che talvolta sembrano essere frutto del lavoro di un essere umano, e lo fa apprendendo dalle informazioni che riesce a raccogliere.

Questo tipo di intelligenza artificiale rappresenta una nuova opportunità per le aziende e per i professionisti del marketing e della comunicazione che, secondo alcune ricerche, potrebbero vedere il loro lavoro diminuire anche del 50%. Ecco perché chi lavora in quest’ambito potrebbe trovare interessante l'idea di ricevere supporto dalle AI nello svolgimento di tantissime attività diverse. Una piattaforma nata proprio con l’obiettivo di aiutare i marketer è ASKtoAI.

Vediamo di che cosa si tratta.

Come funziona la suite ASKtoAI

ASKtoAI è una piattaforma online che mette a disposizione una serie di strumenti utili per creare contenuti di valore, che siano microtesti, post per i social o interi articoli per i blog. Si tratta in sostanza di una grande risorsa per chi si occupa di marketing e comunicazione che tra i suoi vantaggi principali mette in primo piano la velocità nel generare i contenuti, la loro qualità e la loro ottimizzazione per i motori di ricerca.

4 Strumenti per un Unico Obiettivo: creare Contenuti di Qualità

La suite di ASKtoAI si presenta come la soluzione per tutti i marketer che cercano un aiuto per lo sviluppo di un'idea creativa. In sostanza, sono tre gli strumenti che si possono sfruttare.

AI Chat

AI Chat è un sistema avanzato di intelligenza artificiale sviluppato da ASKtoAI. Questo strumento utilizza algoritmi di apprendimento automatico per fornire risposte immediate e pertinenti alle domande degli utenti. AI Chat è in grado di comprendere il contesto e di generare contenuti in modo autonomico, sia che si tratti di creare un post per un blog, abbreviare un paragrafo o suggerire idee creative. Grazie alla vasta gamma di prompt disponibili, la creazione di contenuti con AI Chat è estremamente intuitiva e personalizzabile. Oltre a rispondere alla domande, AI Chat può anche memorizzare e ricordare le interazioni precedenti, migliorando così l'accuratezza delle future risposte.

Con più di 200 prompt disponibili su ASKtoAI, la creazione di contenuti non è mai stata così intuitiva e personalizzabile.

AI Tools

ASKtoAI offre una vasta gamma di strumenti di intelligenza artificiale progettati per rispondere alle specifiche esigenze dei professionisti del marketing di contenuto. Tra questi strumenti, vi è il Generatore di Articoli di News, un potente assistente che permette di creare articoli di notizie pertinenti e informativi anche partendo da zero. È possibile risparmiare tempo e sforzo con lo strumento di Riformulazione Testi che può riscrivere ogni tipo di testo senza alterarne il significato originale. ASKtoAI offre anche un affidabile Estrattore di Testo da Pagine Web che permette di estrarre contenuti da qualsiasi pagina web con estrema facilità. Aiutando a creare titoli coinvolgenti, descrizioni di prodotti accattivanti, è perfetto anche per la generazione di parole chiave SEO, la traduzione multilingue, la creazione di idee per il piano editoriale, la riassunzione di testi e la creazione di annunci pubblicitari. ASKtoAI risponde efficacemente all'esigenza di creare contenuti di alta qualità in modo rapido e efficiente, aumentare la visibilità del brand e simplificare l'assistenza clienti.

Espandi le tue possibilità con Memory e Personality

ASKtoAI offre due funzionalità uniche e potenti chiamate Memory e Personality. La funzionalità Memory di ASKtoAI permette memorizzare, estrarre e generare contenuti dai tuoi dati, risparmiando tempo e migliorando la consistenza del brand nei tuoi contenuti. Inoltre, assicura che tutte le informazioni chiave del tuo brand siano sempre a portata di click.

La funzionalità Personality consente di creare contenuti con un tono personale, dando un'impronta unica ai tuoi contenuti. Questo significa che l'AI può essere istruita per scrivere in un stile che rispecchia perfettamente il tono di voce del tuo brand, mantenendo i valori fondamentali del brand in ogni contenuto prodotto.

Perché ASKtoAI è Utile

I vantaggi di usare come supporto al proprio lavoro un’intelligenza artificiale generativa sono molteplici e hanno tutti a che fare con il miglioramento della propria vita professionale.

Meno tempo, più Produttività

L'utilizzo di un'intelligenza artificiale generativa come ASKtoAI offre una miriade di vantaggi che possono trasformare e potenziare la tua produttività professionale. Grazie all'IA, è possibile generare contenuti in breve tempo - spesso in pochi secondi - grazie alla sua capacità di analizzare ed elaborare un'enorme quantità di dati simultaneamente. Questo è un compito che sarebbe impossibile effettuare con la stessa velocità ed efficienza per un essere umano.

ASKtoAI è un assistente ineguagliabile, particolarmente utile per quei lavori che richiedono ricerca e organizzazione delle informazioni. L'IA sa analizzare e verificare le fonti, e può approfondire qualsiasi tematica. Questo consente a chi scrive di dedicarsi esclusivamente agli aspetti creativi del lavoro.

Più Personalizzazione

Con ASKtoAI, è possibile generare contenuti per qualsiasi tipo di pubblico, trattando qualsiasi argomento e utilizzando qualsiasi tipo di registro lessicale e tono di voce. Grazie alla sua avanzata capacità di apprendimento, l'IA ha acquisito nel tempo competenze grammaticali e sintattiche che consentono di ottenere contenuti di alta qualità e ben scritti.

Inoltre, sa mantenere perfettamente il tono e lo stile utilizzato in un contenuto testuale dall'inizio alla fine, indipendentemente dalla sua lunghezza. Questa personalizzazione avanzata è una delle molte ragioni per cui ASKtoAI è un'opzione irrinunciabile per dare un boost alla tua produttività e farti risparmiare tempo prezioso.

Chi può Usarla

Grazie alla sua versatilità e alle sue numerose funzionalità, ASKtoAI può essere utile in circostanze diverse e a persone diverse.

Professionisti

ASKtoAI si rivela uno strumento prezioso per vari tipi di professionisti, tra cui copywriter e freelance. Questa suite AI funge da assistente virtuale per la creazione di bozze, lo sviluppo di idee creative, la generazione di titoli accattivanti, la ricerca di parole chiave pertinenti e molto altro.

Le agenzie, invece, possono utilizzare efficacemente ASKtoAI per produrre vari tipi di contenuti per i loro clienti. Nello specifico, ASKtoAI aiuta a mantenere coerenza, riconoscibilità e qualità del brand in tutti i contenuti prodotti.

Studenti

ASKtoAI non ha solo un'applicazione professionale. La tecnologia AI generativa può essere di grande beneficio anche nel campo dell'istruzione. Gli studenti possono utilizzare le chatbot per interscambiare informazioni e ottenere coaching personalizzato, il tutto in un ambiente digitale interattivo.

Allo stesso modo, gli educatori possono avvalersi della tecnologia di AsktoAI per pianificare e organizzare i corsi. Questo permette loro di dedicare maggiore tempo ed energia al supporto diretto degli studenti e al miglioramento del processo di insegnamento.

ASKtoAI è dunque un compagno versatile, sia per le necessità professionali che quelle educative, offrendo un'ampia gamma di strumenti basati sull'IA per migliorare la qualità e l'efficienza del lavoro di testo.

Lo stesso Matteo Radice, managing director di Bcg (Boston Consulting Group) ha dichiarato - come si legge su Forbes -: “Integrare l’utilizzo di strumenti di GenAi durante i percorsi di formazione può fornire competenze utili per le professioni del futuro”.

