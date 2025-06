Netweek lancia Focus del giorno: pillole di approfondimento quotidiano sulle tv del gruppo

In collaborazione con Netweek

L’offerta informativa delle emittenti del gruppo Netweek si arricchisce di un nuovo servizio di approfondimento: dal lunedì 16 giugno va in onda “Focus del giorno”, tutti i giorni della settimana delle pillole di informazione e attualità su specifici argomenti.

In onda al termine dei tg, giornalisti ed esperti approfondiranno temi di attualità e di pubblica utilità. Ecco la programmazione: lunedì si parlerà di Sport con Enzo Bucchioni, nota firma del giornalismo sportivo e direttore di Italia 7; martedì tocca al Mental Coach grazie a Vassiliki Tziveli, giornalista, conduttrice tv e mental coach; il mercoledì sarà la volta dell’Economia con la rubrica realizzata da Silviano Di Pinto, commercialista ed esperto in “Analisi di Bilancio, Pianificazione Finanziaria e strumenti di garanzia per le imprese”; al giovedì ci sarà la Cultura, con Massimo Ricci, giornalista e caporedattore a Ètv Rete7, la tv di Bologna; venerdì avremo consigli su “I nostri soldi” da parte di Maurizio Cattaneo, direttore editoriale di Netweek e conduttore del programma “Economia & Territori”; al sabato Linda Cittadini, giornalista di Ètv Marche, parlerà di Ambiente e Sicurezza; infine, domenica il tema sarà Alimentazione e Benessere con Ketti Porceddu, direttrice della redazione di Telecity Piemonte.

L’informazione di Netweek cresce e cerca di rispondere in modo più efficace agli interessi dei telespettatori, con degli approfondimenti tematici brevi e incisivi, sfruttando al meglio le sinergie e le professionalità presenti nel primo gruppo italiano di media locali, presente sul territorio nazionale con 25 emittenti regionali di cui 11 affiliate, 51 testate cartacee e 54 siti di informazione online.