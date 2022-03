Media One si rafforza con l'ingresso di Simona Squitieri come commercial director

Una importante acquisizione per Media One, azienda leader nel DOOH che conferma un trend in forte crescita.

Dopo una lunga carriera in Clear Channel ed importanti riconoscimenti a livello nazionale ed internazionale, Simona Squitieri entra in Media One assumendo, dalla data del 7 marzo, la guida della Rete Commerciale. Un ingresso importante che sottolinea la volontà di crescita della concessionaria sul mercato.

Riccardo Parigi, Amministratore Delegato di Media One, commenta “Sono entusiasta che Simona abbia deciso di far parte di Media One ma soprattutto che abbia abbracciato il nostro progetto di crescita. La sua grande esperienza ci consentirà di valorizzare ulteriormente la nostra realtà sul mercato e al tempo stesso determinerà un'ulteriore crescita interna. Questo nuovo ingresso rientra nella strategia aziendale di aumentare la capacità di rispondere efficacemente alla domanda di investimenti pubblicitari competitivi e in linea con gli standard internazionali”.

