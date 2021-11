Medici Biden: "Sta bene, può svolgere con successo compiti presidente"

"Il presidente Biden è un uomo di 78 anni sano e vigoroso che può svolgere con successo i compiti presidenziali e di comandante in capo". E' quanto ha scritto Kevin O'Connor, medico personale del presidente, nel lungo resoconto del checkup medico completo effettuato ieri da Biden che in realtà oggi compie 79 anni.

Nel corso del checkup, che si è svolto ieri al Walter Reed, l'ospedale militare che tradizionalmente ha in cura i presidenti, Biden si è sottoposto ad una colonscopia, per la quale ha dovuto fare un'anestesia totale. Per il periodo in cui non è stato cosciente, Biden ha trasferito i suoi poteri a Kamala Harris che per 85 minuti così è stata la prima donna presidente degli Stati Uniti.

Dopo il checkup, Biden ha detto ai giornalisti di sentirsi "alla grande". "Non vedo l'ora di festeggiare il mio 58esimo compleanno", ha scherzato poi riferendosi al compleanno di oggi. Biden è il presidente più anziano mai arrivato alla Casa Bianca, e nei giorni scorsi è stato pubblicato un sondaggio che attesta come tra gli elettori stiano crescendo timori sulla sua salute fisica e mentale. Preoccupazioni che, secondo la portavoce della Casa Bianca Jen Psaki, sono alimentate da "tesi complottiste portate avanti sui social media ed anche da esponenti politici".