Medicina, Bertossi ( Univr): “Nuovo centro Allergan Aesthetics permetterà formazione gratuita per migliorare la scienza di questo ambito"

“La medicina estetica negli ultimi trent’anni è cambiata in modo positivo: è passata da essere privilegio di poche persone, con scarso supporto scientifico a qualcosa per cui sempre più persone si rivolgono per dare sostanza e concretezza ad una terapia che, a tutti gli effetti, è una svolta nel benessere psico-sociale dell’individuo. Un centro di eccellenza come quello di Allergan Aesthetics è importante perché permette di proporre una formazione completa grazie a medici di caratura internazionale sarà possibile accedere ad informazioni che sarebbero difficili da condensare in un corso universitario. Le peculiarità di questi corsi saranno quelle di essere filtrate da specialisti di diversi settori, sarà gratuito e offrirà tutte le risorse necessarie per migliorare la propria professionalità”