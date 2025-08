Medicina della persona: 'La mela annurca, i poteri benefici di un frutto dimentica'

Nell’universo della frutta, dove i colori, i profumi e i sapori si rincorrono tra bancarelle e mercati, soprattutto in estate, un posto d’onore lo merita la mela annurca, gioiello campano a Indicazione Geografica Protetta (Igp). Non è solo un frutto, ma una testimonianza vivente della sapienza agricola meridionale, coltivata da secoli in alcune province della Campania secondo pratiche tradizionali che ne esaltano forma, gusto e benefici. Perché la mela annurca è speciale? "Grazie a studi condotti sia in Italia che all’estero, questa varietà di mela è ricchissima di antiossidanti, tra cui spicca l’acido clorogenico, sostanza contenuta in particolare nella buccia. Studi preclinici effettuati su modelli animali e 'in silico', ovvero condotti attraverso modelli matematici e software per prevedere l’interazione dell’acido clorogenico con molecole biologiche e per modellare effetti metabolici e/o farmacologici, mostrano che questo composto potrebbe contrastare lo sviluppo del tumore al colon, un risultato che apre importanti prospettive per la prevenzione alimentare". Così nella videorubrica 'Igea, la Medicina dal mito all’intelligenza artificiale', curata dall’immunologo Mauro Minelli.

Ma i benefici non finiscono qui. "La mela annurca è stata oggetto di numerose ricerche scientifiche che ne hanno messo in luce le proprietà nel trattamento delle dislipidemie – cioè le alterazioni dei livelli di colesterolo e trigliceridi – e perfino nella cura delle alopecie, grazie alla sua capacità di stimolare la crescita dei capelli, probabilmente attraverso l’azione combinata di polifenoli e micronutrienti", prosegue Minelli. Dunque, la mela annurca si propone fin d'ora come un frutto 'amico' capace di coniugare piacere e salute anche per chi vive l'estate con più attenzione a ciò che porta in tavola. "E se non ora quando? L’estate è il tempo giusto per riscoprire i prodotti della nostra terra, quelli veri, quelli che fanno bene due volte: al palato e alla salute. La mela annurca è tra questi", conclude.