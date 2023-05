Medicina, Proietti (Universitaria Sapienza): “Formazione dei medici crea sicurezza nel paziente"

"La formazione del medico estetico è di cruciale importanza, per questo ho deciso di prendere parte a questo progetto nel quale la formazione è l’obiettivo principale. In questi mesi insieme a colleghi di fama internazionale ho avuto l‘opportunità di collaborare alla preparazione di curricula specifici per tematiche di interesse dei clinici. Credo che questo progetto sia più che importante perché un medico formato può dare sicurezza al paziente e metterlo al centro di un percorso terapeutico. È un progetto pionieristico: all’Allergan Aesthetics Center of Excellence i curricula e i corsi che abbiamo ideato e creato offrono al discente un’esperienza formativa altamente personalizzata, e sono certa che questo verrà apprezzato dai colleghi, anche neolaureati e specializzandi. Verranno forniti approfondimenti anche riguardanti il consulto, oltre all’anatomia e alle tecniche iniettive avanzate. Il mio ruolo nel Board è stato quello di sviluppare al meglio le competenze dei discenti nell’ambito della skin quality.”