Sale la tensione in Medi Oriente dopo la morte in carcere di Khader Adnan, uno dei leader della Jihad islamica in Cisgiordania, in sciopero della fame da 86 giorni. Questa mattina sono stati lanciati tre razzi contro Israele da Gaza. Un altro attacco poche ore dopo in Cisgiordania, spari contro un auto di coloni israeliani.