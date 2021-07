L'imprenditore detiene in totale 5,055%, di cui il 2,88% in azioni e 2,175% in opzioni

Francesco Gaetano Caltagirone rafforza la sua partecipazione in Mediobanca. L'imprenditore detiene ora in totale il 5,055%, di cui il 2,88% in azioni e il 2,175% in opzioni. E' quanto si legge nelle comunicazioni relative alle partecipazioni rilevanti della Consob.