Mediolanum, definiti requisiti Mrel da parte di Banca d'Italia

Banca Mediolanum comunica di avere ricevuto la Resolution Decision da Banca d'Italia, d'intesa con il Single Resolution Board (UE), a conclusione del processo amministrativo relativo alla determinazione del requisito minimo dei fondi propri e delle passività ammissibili (Mrel). Il provvedimento di determinazione del Mrel sarà da rispettare su base consolidata a decorrere dal 1 gennaio 2024, con un livello-obiettivo intermedio vincolante dal 1 gennaio 2022. In particolare, Banca Mediolanum Spa dovrà rispettare un requisito Mrel pari al 17,77% del Trea (esposizione al rischio) - 20,27% comprensivo del Combined Buffer Requirement - e pari al 5,33% del Lre (esposizione complessiva per la leva finanziaria).

L'obiettivo intermedio al 1 gennaio 2022 è pari all'8% del Trea - 10,50% comprensivo del Combined Buffer Requirement - e pari al 3,00% del Lre. Angelo Lietti, chief financial officer di Banca Mediolanum, ha precisato in merito: 'Da sempre Banca Mediolanum si contraddistingue per la propria solidita' patrimoniale e mi preme al riguardo rammentare gli ultimi elevati valori di patrimonializzazione, registrati su base consolidata al 30 settembre 2021. Faccio riferimento in particolare a un Common Equity Tier 1 ratio (Cet 1) pari al 20,4% e a un Leverage Ratio Exposure (Lre) pari al 5,93%".