Mediolanum, in 2020 raccolta netta 7,7 mld (+90%)

Milano, 11 feb. (Adnkronos)

Banca Mediolanum ha chiuso il 2020 con una raccolta netta totale è stata positiva per 7.717 milioni di euro, in crescita del 90%, mentre la raccolta netta gestita ha raggiunto 4.107 milioni, in aumento del 39% rispetto allo scorso anno. Lo rende noto il gruppo. I crediti erogati nel corso del periodo ammontano a 3.054 milioni di euro, il 15% in più rispetto all’anno precedente.

I premi assicurativi delle polizze protezione, inoltre, hanno registrato un aumento del 29%, raggiungendo 136,6 milioni di euro, con la nuova produzione delle polizze non legate al credito in crescita del 59% rispetto al 2019. Il numero dei Family Banker al 31 dicembre 2020 è pari a 5.417, in particolare grazie alla forte crescita in Spagna, mentre il totale dei clienti si attesta a 2.168.376, in aumento del 50% per il forte contributo della nuova iniziativa Flowe.