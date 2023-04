Mediso lancia la nuova generazione di spettrometri per MRI spinScan®

BUDAPEST, Ungheria, 25 aprile 2023 /PRNewswire/ -- Mediso ha lanciato la nuova generazione di spettrometri per MRI spinScan®, successori della console precedentemente utilizzata nella linea di prodotti MRI nanoScan®. Il nuovo spettrometro è stato ottimizzato per le applicazioni MRI con un front-end espandibile RF a basso rumore e shimming dinamico in tempo reale.

Lo spettrometro si interfaccia con tre applicazioni Mediso software, sviluppate per fornire un workflow RMI completo. Parliamo della Piattaforma per Sviluppo Sequenziale, che fornisce controllo assoluto sulle sequenze d'impulsi e gli algoritmi di ricostruzione, InterView™ FUSION, approvata dall'FDA e clinicamente validata, e Nucline™ per la pianificazione di acquisizione di routine, ricostruzione, post-processing di immagini e valutazione.

Gergő Bagaméry, Direttore per lo Sviluppo Preclinico dei Prodotti presso Mediso, ha commentato: "Il nostro obiettivo principale era avere uno spettrometro MRI dedicato, che fosse ottimizzato per la qualità dell'immagine, e che funzionasse perfettamente con le nostre piattaforme software clinicamente approvate. Riteniamo che si tratti di un grande balzo in avanti nelle prestazioni per i nostri scanner di ricerca, nonché di una piattaforma perfetta per una potenziale linea di prodotti clinici/OEM".

Lo spettrometro spinScan® si basa su una tecnologia in costante sviluppo da oltre 10 anni, con una piattaforma FPGA SoC ad architettura transceiver altamente scalabile che consente oltre 128 canali ricevitori e risoluzione gradiente al microsecondo con loop di controllo tramite interfacce ottiche ad alta velocità. Si ottiene una compensazione corrente parassita attraverso l'adeguamento digitale pre-enfasi a medio termine, il che consente una migliore qualità dell'immagine EPI. Lo spettrometro spinScan® dispone della vasta libreria di sequenze d'impulsi di Mediso, con un'ampia gamma di protocolli di imaging prontamente ottimizzati, che includono tutte le sequenze anatomiche rilevanti e i protocolli di neuroimaging e spettroscopia di alto livello.

La console rappresenta una piattaforma a prova di futuro per tutti i sistemi di risonanza magnetica nanoScan®, in particolare come potenziamento per le risonanze magnetiche standalone utilizzate per le applicazioni di ricerca pre-clinica di alto livello.

Informazioni su Mediso:

Mediso, opera nel settore dell'imaging medico da oltre 30 anni ed è leader nello sviluppo, produzione, vendita e manutenzione di dispositivi di imaging standalone e multimodali. L'azienda offre soluzioni complete, dalla progettazione dell'hardware al software di valutazione e quantificazione per la cura dei pazienti e la ricerca pre-clinica.

Mediso è leader nel mercato dell'imaging pre-clinico con oltre 300 sistemi commissionati in tutto il mondo. Oltre ai leader di mercato nanoScan® PET/CT e SPECT/CT, Mediso offre anche sistemi di risonanza magnetica autonomi e integrati PET/MRI, che si basano su magneti cryogen-free con intensità di campo di 3T o 7T e un inserto PET per l'imaging simultaneo PET/MRI.

I prodotti sono venduti direttamente dall'azienda o attraverso una rete di distribuzione in oltre 100 Paesi del mondo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2058360/Mediso_1.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1806098/Mediso_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/mediso-lancia-la-nuova-generazione-di-spettrometri-per-mri-spinscan-301806490.html