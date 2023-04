Mediterraneo, Ghribi: "E' il tempo delle decisioni coraggiose e generose"

"Osservo quel che accade nel Mediterraneo e in Africa; la tragedia del Sudan, il viaggio drammatico dei migranti, le morti in mare, l’instabilità e il caos libico, l’impotenza europea nell’aiutare il vicino si casa tunisino in difficoltà e mi chiedo: sono davvero crisi impossibili da risolvere o manca quel di più di buona volontà, quella forza di una leadership che serve a dare una svolta? È una domanda un po’ triste e amara, lo so. Eppure non abbandono la speranza che alla fine emerga dal cuore e dalla mente di chi governa quel senso di urgenza che porta a decidere presto per il bene di tutti. È il momento delle decisioni generose e coraggiose!". Lo afferma all'Adnkronos Kamel Ghribi, Chairman of GKSD Investment Holding, President of GSD Healthcare Middle East, Vice President of Gruppo San Donato, Vice President of San Raffaele Hospital.