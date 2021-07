Medjugorje, inviato del Papa: "Al di là di opinioni diverse su presunte visioni qui ci si converte"

Al di là delle "opinioni contrastanti riguardo alle presunte visioni bisogna vivere la realtà di Medugorje che è un luogo di riflessione e di preghiera, di incontro e di dialogo con il Signore". Lo sottolinea l’inviato speciale del Papa a Medjugorje, mons. Henryk Hoser, incaricato per la pastorale dei pellegrini nel quarantesimo anniversario da quando sei veggenti affermano di avvertire la presenza di Maria che lascerebbe loro dei messaggi, non ancora riconosciuti ufficialmente dalla Santa Sede.

"Il messaggio di Medugorje - dice l’inviato del Papa al Sir - è sempre attuale poiché è l’appello alla conversione, alla pace, al ritorno a Dio rivolto a delle persone che non pregano più, e che non hanno più un contatto diretto con il nostro Creatore e Redentore. Tale invito alla penitenza, alla conversione e alla vita sacramentale, direi, è sempre più attuale. E i sacerdoti che celebrano in quel luogo, nel loro lavoro pastorale mettono l’accento proprio su questi aspetti. A Medugorje molte persone si convertono davvero nel profondo dei loro cuori, ci sono molti casi di risveglio vocazionale, di cambiamento di vita. La pandemia non ha quindi cambiato nulla, se non il numero di presenti, in quanto molte persone sono state ostacolate nella realizzazione del loro desiderio di recarvisi personalmente".

L’incaricato per la Pastorale spiega la devozione dei fedeli a Medjugorje: "Si prega insieme sul rosario, si celebra l’eucaristia e quindi si dà alla gente il pane quotidiano, cosa che la Chiesa fa da millenni. Dopo l’eucaristia spesso si recita la preghiera per la guarigione. Nulla di particolare. Molti pellegrini proprio a Medugorje riscoprono l’adorazione del Santissimo al termine della quale solitamente le persone applaudono. E quell’applauso è diventato in qualche modo un segno di Medugorje. Spesso in Occidente, a causa di una crescente laicizzazione, le chiese assomigliano ad un deserto spirituale. A Medugorje è diverso".