Medvedev avverte: "Russia aumenta produzione armi più potenti"

La Russia sta "aumentando la produzione di armi più potenti" per contrastare i paesi occidentali che difendono "il regime di Kiev". A dirlo su Telegram, è l'ex presidente russo Dmitry Medvedev, oggi vice presidente del Consiglio nazionale di sicurezza.

"Il nostro nemico si è trincerato in Europa, Nord America, Giappone, Australia, Nuova Zelanda e in molti altri posti che hanno giurato fedeltà ai nazisti di oggi. E' per questo che stiamo aumentando la produzione delle più potenti armi di distruzione, comprese quelle basate su nuovi principi", ha detto Medvedev, rilanciato dalla Tass.