"Draghi non è Berlusconi, Scholz non è Merkel"

Il vice presidente del Consiglio di sicurezza della Federazione russa, Dmitri Medvedev, torna ad attaccare la classe politica e i leader europei. "Senza offesa per nessuno - ha scritto su Telegram parlando di "caduta in basso" dei leader Ue -, ma è evidente che Draghi non è Berlusconi e Scholz non è Merkel".