''E' brutto quando il capo della Commissione europea non capisce niente di economia' ed è abituata a guardare oggetti puramente medici''. in questo modo ''la ginecologa di più alto rango della Ue, con malcelata gioia, sta calcolando le perdite della Russia a causa della nuova ondata di sanzioni, ma non conta le perdite delle sue società'' europee. Così il vice presidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev ha commentato il discorso della presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen al Parlamento di Strasburgo riunito in plenaria. ''Ahimé, qui non valgono le regole mediche, cura te ipsum! Dottore guarisci te stesso'' ha aggiunto Medvedev.

Von der Leyen si è laureata in medicina e chirurgia con specializzazione in ginecologia all'Università di Hannover.