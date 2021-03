Meghan, Harry e l'intervista da Oprah: Regina "rattristata"

(Adnkronos)

Arriva la reazione di Buckingham Palace alle accuse di razzismo lanciate alla Casa Reale inglese da Meghan Merkle durante l'intervista tv rilasciata a Oprah Winfrey insieme al principe Harry. Una dichiarazione, a nome della regina Elisabetta, affidata a un comunicato: "L'intera famiglia è rattristata dall'apprendere in pieno quanto difficili siano stati per Harry e Meghan gli ultimi anni", si afferma nel comunicato. "Le questioni sollevate, in particolare quella della razza, sono preoccupanti", prosegue la nota. "Sebbene alcune ricostruzioni possano variare, vengono prese molto seriamente e saranno affrontate dalla famiglia in privato. Harry, Meghan e Archie - conclude il comunicato di Buckingham Palace, saranno sempre membri amatissimi della famiglia".