Meglio fondi o ETF? Leggi su SoldiExpert.it la sfida che ha un solo vincitore

Milano, 14 giugno 20 22. Meglio ETF o fondi comuni? Al momento di scegliere come mettere a frutto i propri risparmi, gli investitori a volte vanno un po’ in crisi. Sul mercato, infatti, esistono diverse tipologie di strumenti finanziari e non è sempre facile decidere su quale puntare. Fondi comuni d’investimento ed ETF, per esempio, da sempre sono fonte di molti mal di testa: qual è il migliore? Quale rende di più? Quali i pro e contro? Meglio fondi o ETF?

Per tante domande sul fatto se siano meglio ETF o fondi comuni, un confronto diretto è la cosa più utile: per questo SoldiExpert SCF ha realizzato un’analisi in cui vengono spiegati dettagliatamente pro e contro di entrambi, sulla base di un’esperienza trentennale nell’ambito della consulenza finanziaria indipendente.

ETF O FONDI: SCEGLIERE IL PIÙ ADATTO AL NOSTRO PORTAFOGLIO

Il primo problema che devono affrontare gli investitori quando devono scegliere tra ETF o fondi d’investimento è quello della conoscenza e della comprensione dei due strumenti d’investimento. Ma fondi ed ETF cosa sono? E se gli ETF sono quote di fondi, allora non sono forse come i fondi? In realtà le cose non sono così semplici. Comprendere gli aspetti fondamentali di fondi ed ETF e se siano meglio fondi o ETF non è certo un’impresa titanica, anzi. Ciò che però è forse meno semplice da capire è se sono adatti al nostro profilo di rischio e ai nostri obiettivi d’investimento. È proprio per questo motivo che può essere utile appoggiarsi a un consulente finanziario indipendente come SoldiExpert SCF, privo di conflitti d’interesse legati ai prodotti che consiglia e in grado di fornire servizi di consulenza personalizzati sulle singole esigenza di ogni investitore. In particolare quando si tratta di riflettere sulla scelta tra ETF o fondi.

FONDI VS ETF: I CONFLITTI D’INTERESSE

Perché è così importante il tema del conflitto d’interesse quando si parla di ‘fondi vs ETF’? L’analisi di SoldiExpert SCF spiega in dettaglio anche questo aspetto, strettamente legato alla modalità con cui i fondi sono venduti (“distribuiti”, in gergo) da banche e reti bancarie. Senza anticipare i temi dell’analisi, si può dire che uno dei due strumenti d’investimento è soggetto all’influenza (e a costi aggiuntivi per l’utente) del potenziale (che in Italia molte ricerche dimostrano che non è solo teorico) conflitto d’interesse, mentre l’altro non lo è. E per questo l’analisi di SoldiExpert SCF illustra con una chiara ed esaustiva tabella i costi che possono gravare sugli investitori se scelgono i prodotti d’investimento troppo cari o con costi ben occultati. Per esempio, un costi di gestione di un fondo del 2% sul capitale investito, in 10 anni è in grado di mangiarsi il 18% del capitale stesso, percentuale che in 20 anni diventa del 33%. Ci sono poche certezze negli investimenti. I costi sono forse l’unica certezza che l’investitore ha prima di cominciare. Ciò significa che sul tema meglio fondi o ETF al momento della sottoscrizione già si può rischiare di rinunciare a molti punti percentuali di potenziale guadagno. Compiendo la scelta sbagliata e prima ancora di vedere nel tempo come performerà lo strumento. Meglio scegliere con attenzione, quindi, per non trovarsi schiacciati nel confronto fondi vs ETF senza esclusione di colpi.

FONDI, ETF E BENCHMARK

Fondi, ETF e benchmark sono strettamente legati. E infatti, oltre ai costi, gli altri elementi più tecnici che l’analisi di SoldiExpert SCF prende in considerazione sono la volatilità e i confronti effettuati dalle più importanti società di ricerca internazionali sulla gestione attiva dei fondi rispetto ai benchmark e agli ETF omologhi. Ma anche la possibilità di visionare in modo completo performance di rendimento e di rischio dei fondi sul SoldiExpert Fund Rating, uno strumento di analisi messo a punto da SoldiExpert SCF. Quanto alla gestione “attiva” dei fondi, i dubbi sul fatto che lo sia davvero e che sia davvero efficace sono tanti, ed è per questo che serve un esperto che “metta le mani” nei tecnicismi di fondi ed ETF per distinguere il buono da ciò che buono non è. Dall’analisi di tutti questi elementi e sulla base di una lunga esperienza nel settore della consulenza finanziaria indipendente, dalla sfida tra fondi d’investimento ed ETF emerge quindi un solo vincitore. Che dimostra come la gestione attiva rispetto a un benchmark non sia necessariamente un valore aggiunto. Fondi, ETF e benchmark, quindi, rappresentano elementi di un rapporto tutto da scoprire. Meglio fondi o ETF, quindi? Leggete l’analisi e verificate voi stessi le conclusioni.

