MeglioQuesto, presentato piano strategico di sviluppo 'Together 2023-25'

MeglioQuesto, azienda quotata all'Euronext Growth Milan tra i principali operatori italiani nel settore della customer experience, si afferma come un phygital marketplace, unico a poter offrire consulenza e servizi per vendere e acquistare, integrando perfettamente i canali fisici e digitali, una piattaforma innovativa in grado di soddisfare i bisogni dei consumatori e misurarne i comportamenti in tempo reale. La strategia prevede il rinnovo dell’offerta B2B e l’espansione nel B2C: ogni touchpoint diventa motore di lead generation e fonte di business. A questo scopo il Gruppo continua a valorizzare le sinergie commerciali e operative di Gruppo attraverso l’adozione di una strategia commerciale differenziata a seconda dei diversi profili di clienti e un approccio commerciale integrato tra specializzazione di servizio e competenze verticali di settore.

Il raggio d’azione aziendale si amplia nell’ambito della generazione dei bisogni attraverso l’acquisizione e la gestione di budget media dei Partner Corporate e grazie al lancio di nuovi servizi: dalla gestione di investimenti pubblicitari, all’acquisto e pianificazione degli spazi. In ambito delivery la strategia prevedere l’introduzione di servizi di installazione, sostituzione e manutenzione di prodotti (e.g. impianti fotovoltaici, Hvac) e il lancio di una piattaforma di e-commerce accessibile da tutti i touchpoint per l’acquisto di prodotti accessori al core business (telefoni ricondizionati, smart-home appliances, elettrodomestici).

Per raggiunge l’obiettivo sarà rafforzata la presenza nell’ambito dei bisogni coperti con l’espansione dei touchpoints e dei nuovi punti di accesso phygital (totem e tablets), installati presso punti commerciali fisici e con il supporto post-vendita di tecnologie AI nelle attività operative. Tra le principali iniziative anche l’implementazione di un unico sistema di Crm, integrato a livello di business unit e canali, con migrazione dell’infrastruttura in cloud al fine di cogliere tutto il potenziale di un approccio omni-canale.

"La nostra vision a 3 anni - commenta Felice Saladini, Amministratore Delegato di MeglioQuesto - è affermarci come Phygital Marketplace e diventare leader della Phygital Audience. Le prospettive per il triennio 23-25 confermano il tasso di crescita double-digit dei ricavi e dell’Ebitda, con un netto miglioramento della posizione finanziaria. La crescita è assicurata da fondamentali solidi, un Piano Strategico concreto, capace di unire la nostra competenza con una visione del futuro imminente, articolata e accurata. Il volano della nostra crescita sono le competenze ed esperienze in ambito Customer Acquisition e Customer Management, unite all’ampio patrimonio di dati commerciali che ci permettono di creare una moltiplicazione funzionale delle offerte e beneficio dei clienti. Inoltre, la cultura Esg sempre più integrata nella strategia complessiva del Gruppo ci consentirà di generare valore sostenibile a beneficio di tutti gli stakeholder".

In ambito Esg MeglioQuesto si è già attivata nella promozione della sostenibilità come principio integrato al business aziendale, avviando importanti iniziative, tra cui: l’introduzione di una modalità di lavoro flessibile che garantisce la produttività dell’azienda riducendo l’impatto generato sull’ambiente; l’istituzione di un comitato endoconsiliare permanente per il coordinamento delle attività di Finanza Straordinaria, per il governo della Esg Policy; la creazione di un Comitato di Innovazione e Trasformazione del Lavoro (Comitato Citla) al fine di orientare le scelte per governare la transizione delle imprese.

Il Piano strategico definisce anche una roadmap per lo sviluppo degli strumenti alla base di una governance integrata della sostenibilità, con l'obiettivo di creare valore di lungo termine per tutti gli stakeholder e diventare un punto di riferimento per il settore. Il percorso è sviluppato in conformità con i prossimi adempimenti richiesti dalla Direttiva Csrd e prevede la pubblicazione del primo bilancio sulla sostenibilità (Dnf), in relazione alle attività non finanziarie del 2023.

I punti cardine del piano strategico di sostenibilità ruoteranno attorno a quattro pilastri: sviluppo e valorizzazione del capitale umano: tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei dipendenti, valorizzazione delle risorse umane attraverso formazione e sviluppo, garanzia di un ambiente che promuova il rispetto dei diritti umani e la diversità di genere; integrazione della sostenibilità nella governance: convocazione di Cda e Comitati focalizzati sul raggiungimento del successo sostenibile, definizione di obiettivi e target Esg concreti e perseguibili, remunerazione del management secondo obiettivi specifici Esg; riduzione degli impatti sul cambiamento climatico: riduzione delle emissioni di Ghg Scope 1, 2 e 3; progettazione volta all’aumento dell'utilizzo di energia da fonti rinnovabili, influenza dei comportamenti quotidiani di personale e collaboratori; creazione di una catena di fornitura sostenibile: promozione di un miglioramento degli impatti Esg con la catena di fornitura; selezione, valutazione e monitoraggio dei fornitori anche sulla base dell’identificazione di Kpi specifici in ambito sostenibilità.