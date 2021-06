MeglioQuesto punta al digitale sostenibile, Daniela Ducato entra nel cda

Il consiglio di amministrazione di MeglioQuesto, tra i principali operatori italiani del settore della customer experience multicanale, ha deliberato l’ampliamento del numero dei consiglieri nominando Daniela Ducato amministratore indipendente e Vincenzo Dispinzeri consigliere indipendente non esecutivo. Sale così a cinque il numero dei membri del cda: i nuovi consiglieri si uniscono al presidente Jaime Torrents, all’amministratore delegato di MeglioQuesto Felice Saladini, e al consigliere Antonello Bonuglia. Daniela Ducato è stata ideatrice e cofondatrice di Edizero architecture for peace, la filiera di industrie verdi in cui si realizzano oltre 120 prodotti biodegradabili, rinnovabili e atossici, specifici per edilizia e l’ingegneria ambientale. Inserita dal New York Times nella top ten dell’innovazione mondiale per la salvaguardia marina, ha ricevuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella la nomina a cavaliere per meriti ambientali.

Vincenzo Dispinzeri è avvocato, già associate partner dello studio legale tributario di EY e ricopre incarichi in cda e collegi sindacali in società quotate. Dice Daniela Ducato: "La sostenibilità digitale può e deve attuare quel cambiamento positivo anche nelle aziende, per migliorare la consapevolezza delle persone da cui origina la cura per l'ambiente a 360 gradi. Contribuire a tale cambiamento è nostra responsabilità e si pone tra gli obiettivi primari che ci siamo prefissati”.

"Per il board di MeglioQuesto - sottolinea Felice Saladini - ho voluto un team di persone dal profilo internazionale e con esperienze specifiche in aree diverse dal nostro settore, ma che potessero essere figure chiave per lo sviluppo aziendale, professionisti capaci di contribuire a far diventare il nostro gruppo un modello e un punto di riferimento per tutto il settore. Daniela Ducato è senz’altro una delle figure più interessanti, in Italia e non solo, in ambito di ecosostenibilità, e di certo supporterà MeglioQuesto nel fare le scelte migliori in questo ambito fondamentale per il futuro".