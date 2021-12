Meglioquesto, sigla accordo per l'acquisizione del 51% di Omicron Servizi

MeglioQuesto, player italiano del settore della customer experience multicanale, ha annunciato di avere sottoscritto oggi con Om Group un accordo vincolante per l’acquisizione del 51% del capitale sociale di Omicron Servizi. MeglioQuesto - piattaforma per lo sviluppo di tecnologie e servizi innovativi per le relazioni commerciali digitali - finalizza così la prima operazione di acquisizione dopo la quotazione avvenuta lo scorso giugno coerentemente con la strategia di crescita per linee esterne annunciata in sede di Ipo. MeglioQuesto spiega che l’operazione consente di acquisire circa quattrocento punti fisici di contatto sul territorio italiano e di ampliare il portafoglio clienti, in particolare nel settore finance. Sono circa 1.500 i lavoratori di Om Group che si sommano ai 3.500 di MeglioQuesto.

L’operazione permetterà a MeglioQuesto di consolidare il proprio modello di business e posizionamento sul mercato incrementando le attività di customer acquisition e il canale human con l’ampliamento della base clienti e delle industry di riferimento tra cui finance e trasporto ferroviario. MeglioQuesto potrà beneficiare del know how decennale del management di Omicron e rinforzare la propria struttura organizzativa.

Il Gruppo Omicron è attivo da oltre 15 anni nella progettazione, sviluppo e gestione di reti di vendita finalizzate sia alla customer acquisition sia alla customer management. L’azienda ha inoltre una posizione di leadership riconosciuta nella realizzazione e gestione di reti commerciali per società finanziarie in particolare nel comparto delle carte di credito. I ricavi nel 2020 sono stati di 7,5 milioni di Euro e 4,9 milioni nel primo semestre del 2021. L’Ebitda adjusted è stato nei due periodi rispettivamente di 1,02 milioni di euro e 1,25 milioni di euro.

Per Felice Saladini, amministratore delegato di MeglioQuesto, "l'acquisizione del 51% di Omicron rappresenta un passo importante che va nella direzione di un gruppo sempre più strutturato su tutti i canali di vendita. Grazie a questa acquisizione potenziamo il canale human e la nostra copertura territoriale incrementando i punti di contatto che i nostri clienti possono avere con la loro customer base. Omicron ha già in portafoglio molti clienti di primaria importanza nel settore finance con i quali ha rapporti consolidati".

Il manager sottolinea che "d a oggi i clienti di Omicron potranno contare sulla multicanalità, e i clienti di MeglioQuesto su una capillare rete sul territorio. Con questa acquisizione prende ancora più forza la visione di un’organizzazione moderna di consulenza e vendita che integra i canali human, voice e digital per rispondere a esigenze che sono mutate in modo sostanziale negli ultimi due anni".

"L’incontro tra le nostre due aziende è totalmente virtuoso" afferma Calogero Branciforti, amministratore delegato di Omicron. "La nostra esperienza di vendita sul campo soprattutto nel settore finance ci ha reso una realtà leader in Italia. Avevamo chiara la necessità di integrare le nostre competenze e con MeglioQuesto è nata subito una sintonia data dalla evidente complementarietà del nostro business. Due strade diverse - conclude- che convergono in uno stesso modello che ora grazie a questa operazione diviene un’opportunità straordinaria per noi e per il mercato".